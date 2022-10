La Valsa Group Modena perde con Trento al PalaPanini

Valsa Group Modena - Itas Trentino 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth 19, Bossi 9, Lagumdzija 19, Rinaldi 3, Krick 3, Rossini (L), Sala 0, Pope 0, Marechal 3, Stankovic 6. N.E. Gollini, Salsi, Sanguinetti. All. Giani.Itas Trentino: Sbertoli 1, Michieletto 22, Lisinac 12, Kaziyski 23, Lavia 8, Podrascanin 7, Nelli 0, Laurenzano (L), D'Heer 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.ARBITRI: Zavater, Canessa.NOTE - durata set: 31', 29', 32', 30'; tot: 122'.Spettatori: 3023MVP – Kaziyski (ITAS Trentino)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Krick-Bossi al centro con Rossini libero. Trento risponde con Sbertoli-Kaziyski, Michieletto-Lavia schiacciatori, Podrascanin-Lisinac centrali con Laurenzano libero.Parte fortissimo Trento che va sul 2-6, Modena si rialza subito, 7-7. Strappa di nuovo l’Itas, che va sul 9-13 e poi allunga ulteriormente con un super Michieletto, 11-18.è all’insegna dell’equilibrio, 8-8. Si continua punto a punto, 15-16 e poi è sorpasso Modena, 18-17. Trento alza i giri del motore e chiude 21-25 il parziale.inizia con la Valsa Group avanti 9-7, Giani inserisce Stankovic e Marechal. Si arriva al 15-13 con Bruno e compagni che non mollano nessun pallone. Il finale di set è tiratissimo, 21-21 poi il muro di Ngapeth chiude 27-25 il parziale, 1-2.parte fortissimo Trento che arriva al 4-9, Modena non ci sta e torna sotto, 10-12. Si arriva al 14-18 con Trento avanti che poi chiude 20-25 set e match.Foto: Modena Volley