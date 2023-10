La Valsa Group vola, vittoria su Milano, che festa al Palapanini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' un Palapanini festante quello che sancisce l'ottimo avvio della stagione di Superlega, segnato per Modena dalla vittoria su Milano. Erano 4200 i tifosi presenti. Una tifoseria che ha rinnovato l'attaccamento alla società e alla maglia nei numeri degli abbonamenti, delle presenze e soprattutto con una correttezza degna di merito. Elementi che hanno portato la tifoseria gialloblù a ricevere nel pre partita il premio Jimmy George, assegnato dalla Lega Pallavolo ai supporters più corretti - e a parità di punteggio ai più numerosi - della stagione 2022/2023.

Al PalaPanini oggi era presente anche l’ex Presidente di Modena Volley Giovanni Vandelli, salutato al microfono dallo speaker prima dell’inizio del match.

C’è stato poi il momento per il doveroso ricordo di Leo Novi e Carlo Gobbi, storiche figure della pallavolo modenese e nazionale recentemente scomparse.



Tabellino



Valsa Group Modena - Allianz Milano 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12)

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende, Sapozhkov 21, Juantorena 14, Rinaldi 11, Sanguinetti 8, Stankovic 7, Federici (L), Davyskiba 12, Boninfante, Brehme 1, Gollini. N.E. Pinali R., Sighinolfi, Pinali G. (L). All. Petrella

Allianz Milano: Zonta 2, Dirlic 6, Kaziyski 12, Ishikawa 19, Piano 15, Loser 9, Catania (L), Vitelli, Reggers 3, Mergarejo3. N.E.Porro, Innocenzi, Colombo (L). All. Piazza

ARBITRI: Lot, Curto. NOTE - durata set: 24’, 22’, 32’, 34’, 20’ ; tot: 132’

Spettatori: 4200 MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)



In campo

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena-Rinaldi di banda, Stanković-Sanguinetti al centro con Federici libero. Milano deve fare a meno del suo alzatore titolare Porro e schiera Zonta-Dirlić, Kaziyski-Ishikawa martelli, Piano-Loser centrali con Catania libero.



La gara

Inizia il match e i gialloblù sono i primi a mettere qualche break tra sé e gli avversari, è 11-8 col grande attacco di Rinaldi.



Modena prende il largo, l’ace di Sapozhkov segna il 17-12. La squadra di coach Petrella chiude un ottimo primo set col 25-19 che vale l’1-0.

Nel secondo parziale partono meglio gli uomini di Piazza, 2-7. Milano non si ferma e amplia il vantaggio, 7-18, poi chiude 12-25 e trova il pareggio nel conto dei set.

Il terzo parziale parte all’insegna dell’equilibrio, 6-6. Modena riesce a mettere la testa avanti con il diagonale vincente di Davyskiba, 12-10. Milano recupera lo svantaggio e passa, 20-21, poi non cala il ritmo e va 21-25.

Nel quarto la formazione di Petrella va subito sopra, 8-5. Gli ospiti riagganciano Modena nel punteggio, 16-16. Milano non molla, ma sul 24-24 va al servizio Davyskiba che l’ace del 26-24 porta la gara al tie-break.

Anche il set decisivo parte all’insegna dell’equilibrio, 5-5. Modena prende il largo sfruttando un grande Davyskiba, 12-7. I gialloblù centrano l’allungo finale, 15-12 e bolgia finale al PalaPanini.



Si ringrazia Ufficio Stampa Modena Volley. Foto: Modenavolley