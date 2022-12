Modena, al Braglia domani arriva il Benevento di Cannavaro

Modena di scena al Braglia per l’ultima apparizione casalinga di questo esaltante 2022, che si chiude con il botto; Bonfanti, Cittadini, e Panada sono stati convocati in Nazionale dal CT Roberto Mancini, per uno stage che si terrà martedì 20 e mercoledì 21 a Coverciano, e riservato ai soli giocatori che militano in serie B. Lunedì 19 si terrà il Festival del Calcio Italiano, giunto alla sua undicesima edizione. il Modena farà incetta di premi per lo scorso campionato di serie C. Per la squadra giallobù, saranno premiati, con due premi diversi, Riccardo Gagno, giudicato miglior portiere del Girone B, che vincerà anche il trofeo per il miglior gol dell’anno del Girone B; premiati anche Pergreffi, come miglior difensore del Girone B, Fabio Scarsella, miglior centrocampista, idem girone B, e Tesser come miglior allenatore. Premi anche per Rivetti e Vaira come miglior presidente e miglior DS.Il Modena sarà premiato anche come miglior squadra del campionato.La gara di domani è in qualche modo storica: arriva al Braglia il Benevento, guidato dal campione del mondo e pallone d’oro Fabio Cannavaro, in una prima assoluta per il calcio modenese, che non ha mai affrontato i sanniti giallorossi.Il Benevento ha giocato al Braglia, in campionato, una volta sola, il 4 settembre 2016; era il campionato di serie B e i giallorossi affrontarono il Carpi, che giocò quel campionato a Modena; la partita finì 1 a 1.I campani sono appaiati al Modena in classifica a quota 21 punti, frutto di 5, vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con 16 reti segnate e 17 subite; i numeri dicono però che sono una squadra da trasferta, dato che il rendimento esterno è decisamente superiore; su 8 gare giocate in trasferta, sono 12 i punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 9 reti segnate e solo 7 subite.

Sotto la gestione di Cannavaro, subentrato il 21 settembre al posto dell’esonerato Caserta, il Benevento ha conquistato 14 punti in 11 gare, con 3 vittorie (di cui due consecutive nelle ultime due gare), 5 pareggi e 3 sconfitte.

Un avversario da prendere con le molle dunque in una gara per nulla facile. Il Modena dovrà trovare il giusto atteggiamento, giocando con umiltà, cattiveria agonistica, e grande applicazione fisica e soprattutto mentale, per limitare gli errori individuali e giocare di squadra, coprendo il campo nelle due fasi di possesso e di non possesso, giocando con fiducia nelle proprie capacità tecniche, e senza paura.



Il Modena non vince al Braglia da oltre due mesi (15 ottobre, 5 a 1 al Como): due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare casalinghe. Per trovare i tre punti, e salutare il 2022 e il Braglia nel migliore dei modi, Tesser si affida al solito modulo del 4-3-2-1, con alcuni dubbi, che come sempre il mister scioglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio.



Davanti a Gagno, solita linea a quattro con, probabili, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, e Renzetti, anche se Cittadini e Azzi scalpitano per una maglia, in luogo di Silvestri e Renzetti; a centrocampo, Gerli tra Magnino e Armellino, dato che Gargiulo non ha ancora i novanta nelle gambe; i dubbi maggiori sono davanti: sicuro Tremolada, con Falcinelli e il ballottaggio tra Diaw e Bonfanti (favorito il primo); se il mister scegliesse di schierarli entrambi, allora probabile che il sacrificato sia Falcinelli.

Arbitra Colombo di Como; con l’arbitro comasco, il Modena ha un solo p0recendete in serie C finito in pareggio; il Benevento ha invece tre precedenti, con 1 vittoria e due sconfitte.



Per festeggiare con i tifosi, che hanno come sempre manifestato il proprio sostegno ai canarini (benissimo la prevendita), la società ha organizzato una serie di iniziative collaterali, tra cui la distribuzione di gadget e altro, oltre a una serie di promozioni.

Calcio di inizio alle 14 allo stadio Braglia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc