MotoGP, in Olanda pole di Bagnaia

Francesco Bagnaia ottiene la pole position di MotoGP nel Gran Premio d’Olanda. Nelle qualifiche sul circuito di Assen, il pilota torinese firma il record della pista con la sua Ducati, ottenendo il tempo di 1’31″504. Pecco ha preceduto di 116 millesimi la Yamaha del leader mondiale Fabio Quartararo e di 204 millesimi la Pramac di Jorge Martin. Seconda fila per un grande Marco Bezzecchi (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Jack Miller (Ducati), mentre Johann Zarco guida la terza fila con il settimo tempo. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Brad Binder e Miguel Oliveira, la Ducati di Enea Bastianini che partirà sedicesimo domani in gara.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.