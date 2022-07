Riecco lo stadio Braglia: Studio's ha pagato il rifacimento del campo

Ci sono oltre otto chilometri quadrati di nuovo prato sul terreno dello stadio di calcio “Alberto Braglia” di Modena, ripristinato dopo il concerto dell’artista Ultimo del 30 giugno, con un intervento il cui costo è stato sostenuto interamente da Studio’s, in vista dell’avvio della stagione sportiva del Modena Fc in serie B. Nei giorni scorsi si sono conclusi, infatti, i lavori di sistemazione del campo da gioco, che domenica 31 luglio ospiterà la partita di Coppa Italia con cui la formazione gialloblù esordirà ufficialmente nel torneo 2022-2023.L’impianto è stato simbolicamente “riconsegnato” alla società sportiva oggi in un incontro organizzato allo stadio “Braglia” a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, l’amministratore delegato del Modena Fc Matteo Rivetti e Marcella Pelati di Studio’s Programmazione spettacoli, organizzatrice del concerto e committente dell’intervento affidato alla società specializzata Rappo.In particolare, si tratta di una fornitura di 8.176 metri quadrati di prato ibrido, della tipologia “Mixto” che rappresenta lo standard di qualità internazionale, con formato “big roll”, ovvero con larghezza di 1,2 metri ciascuna, spessore di circa tre centimetri e substrato di coltivazione in sabbia silicea. Le zolle sono state trasferite a Modena dal vivaio milanese dell’azienda Rappo e, una volta arrivate al “Braglia”, sono state posate con un macchinario semovente apposito, procedendo anche alla livellazione conclusiva del piano del manto erboso.