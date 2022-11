Tennis, a Parigi Musetti si inchina a sua maestà Djokovic

Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista carrarino si è arreso al serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole affronterà per un posto in finale il greco Stefanos Tsitsipas (5) che ha battuto 6-2, 6-4 lo statunitense Tommy Paul. L’altro finalista, invece, verrà fuori dal match tra il danese Holger Rune e il canadese Felix Auger-Aliassime (8).

