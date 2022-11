Malore mentre gioca a tennis: muore a 18 anni dopo 4 giorni di agonia

Frequentava il quinto anno al liceo classico, i genitori hanno dato il nulla osta per l'espianto degli organi

Ancora un gravissimo lutto nel mondo dello sport giovanile. Benedetta Quadrozzi diciottenne originaria di Alatri è morta dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre giocava a tennis a Frosinone nel pomeriggio di giovedì. Frequentava il quinto anno al liceo classico 'Turriziani'.

Benedetta è deceduta ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma: i genitori hanno dato il nulla osta per l'espianto degli organi.



'La nostra Città è stasera immersa in un profondo dolore. Un angelo dolce ci ha lasciato. Spezzare fulmineamente ogni speranza a 18 anni - scrive il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli - è tremendamente ingiustificabile ed ogni conforto è veramente difficile. Alla mamma, al papà ed al fratello i sentimenti più sinceri della nostra comunità e miei personali. Ciao Benedetta'.





