Volley Modena, la stagione è iniziata

Capitan Fiore e compagne si divideranno fra sala pesi, piscina e palestra per una preparazione che nelle prime due settimane sarà completamente dedicata al lavoro fisico e tecnico/tattico, mentre dalla terza prenderà il via un folto programma di allenamenti congiunti.In particolare giovedì 7 settembre si comincerà al Guarini con la seconda squadra della Savino del Bene Scandicci, militante in Serie B2, per poi continuare sabato 9 sul campo dell’Anderlini e martedì 12 su quello dell’Universo Pavia che rappresenterà anche il primo assaggio di campionato essendo le lombarde inserite nel medesimo girone di B1 delle gialloblù. Giovedì 14 altro test sul campo di San Damaso, mentre sabato 16 si torna al Guarini contro le pari categoria di Ozzano. Ultimo impegno “singolo” quello di giovedì 21 settembre a Imola poi nei due fine settimana che precederanno l’inizio del campionato sono in programma due tornei: il 23-24 settembre la seconda edizione del ‘Memorial Iotti-Bellei’ al Guarini ed il 30 settembre-1 ottobre il Torneo di Campagnola.

Sabato 7 ottobre, poi, prenderà il via il campionato con le ragazze di coach Di Toma impegnate sul campo di Forlì prima di esordire tra le mura amiche la settimana seguente contro Imola, una delle squadre più attrezzate del girone C. “Abbiamo iniziato subito a lavorare sodo, ma sappiamo che in preparazione è giusto che sia così – ha raccontato dopo le prime fatiche sul campo la regista Elisa Lancellotti –. Questo è il momento più duro poi inizierà un programma fitto di allenamenti congiunti e credo sia una buona cosa perché in questo modo riusciremo subito a raccogliere un po’ di frutti dagli allenamenti e capire bene la situazione. Inoltre iniziare a trovare un po’ di feeling fa sempre bene perché il campionato inizierà presto e ci serve trovare in fretta il giusto ritmo partita”.



Lancellotti è stata il primo mattone posato dalla società e voluto da coach Di Toma per allestire un roster competitivo. Di questo la palleggiatrice è felice oltre che desiderosa di ricambiare sul campo la fiducia ricevuta: “Sono contenta di essere stata scelta per questo ruolo poi ritrovo Di Toma dopo il periodo in Anderlini ed il primo anno in Serie B1 della mia carriera. E’ un allenatore che conosco e con cui mi sono sempre trovata bene poi quando mi è stato detto che sarei stata la ‘chioccia’ della squadra ero contenta perché mi piace lavorare con le giovani ed aiutarle mettendomi a disposizione del gruppo. Poi speriamo di soddisfare le aspettative di tutti e che le cose vadano per il meglio”.



Infine due parole sulle rivali che attendono il Volley Modena in stagione: “Sarà un girone abbastanza tosto ed equilibrato, però se lavoriamo bene in palestra ed il clima rimarrà sereno penso si possa fare bene e potremo dire la nostra contro tutte”.







Roster Volley Modena 2023/24



1 - Chiara Bonfanti - Libero - 2004



2 - Giulia Bozzoli - Schiacciatrice - 2004



3 - Marijana Malovic - Centrale - 2004



4 - Caterina Biancardi - Schiacciatrice - 2005



5 - Carlotta Malenotti - Libero - 2000



8 - Giada Guerra - Palleggiatrice - 2004



10 - Elisa Lancellotti - Palleggiatrice - 1991



11 - Valentina Omonoyan - Opposto - 2005



12 - Thea Tripoli - Schiacciatrice - 2000



13 - Giorgia Boscani - Centrale - 2005



15 - Camilla Gerosa - Centrale - 2001



16 - Giulia Bartesaghi - Schiacciatrice - 1998



17 - Anna Rocca - Libero - 2002



18 - Federica Fiore (K) - Centrale - 1999







Allenatore: Federico Di Toma

Vice allenatore: Fabio Carone

Scoutman: Roberto Longeri

Videoman: Stefano Fogliani

Preparatori Atletici: Alessandro Guazzaloca e Riccardo Serra



Massaggiatore: Lorenzo Vignudelli