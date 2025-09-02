Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Stefano Bonaccini e la sua Dacia Duster, un legame da vivere e condividere

Stefano Bonaccini e la sua Dacia Duster, un legame da vivere e condividere

A cadenza regolare il presidente nazionale PD ed europarlamentare promuove sul suo profilo social l'auto compagna di viaggio, con selfie in posa. Come da un inf

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Ci sono cose che evidentemente insieme alla politica scatenano in Stefano Bonaccini, già presidente della regione, ora europarlamentare PD e presidente nazionale del Partito una passione particolare. Tale da dovere essere condivisa. Evidentemente quella per l'auto da lui guidata anche per gli spostamenti della sua politica attiva, in giro per l'Italia, dalle feste dell'unità agli eventi elettorali. Anche quando ci sono da fare in tragitti veloci concentrati in andata e ritorno, anche 800 chilometri. Percorsi con la sua Dacia Duster. Bonaccini, a cadenza quasi regolare, sottolinea che lui viaggia con la Dacia Duster e al termine di lunghe trasferte è solito sottolineare, con un selfie, con mezzo e marchio di fabbrica stampato sulle barre portabagagli, che il viaggio lo ha fatto guidando la sua dacia Duster. Come elemento prioritario, da condividere subito, nei post in cui descrive le proprie trasferte politiche. Prima di tutto sottolineare che le centinaia di chilometri fatti sono stati fatti a bordo (e presumibilmente alla guida), della sua Dacia Duster. Bonaccini ci tiene a dirlo, spesso. Anche in agosto due occasioni. Solo le ultime di una lunga serie a cadenza regolare che documentiamo nel VIDEO

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Bonaccini, collezione-estate

Bonaccini, collezione-estate

I Promessi Consip

I Promessi Consip

Minniti, Renzi e Richetti: ecco gli eredi di Berlinguer

Minniti, Renzi e Richetti: ecco gli eredi di Berlinguer

Pessime notizie

Pessime notizie

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Ligabue, appello per il clima al Campovolo ma il suo concerto da 100.000 persone genera oltre 2.000 tonnellate di CO2

Ligabue, appello per il clima al Campovolo ma il suo concerto da 100.000 persone genera oltre 2.000 tonnellate di CO2

Ex mercato bestiame: dagli alberi tagliati agli alberi sepolti vivi

Ex mercato bestiame: dagli alberi tagliati agli alberi sepolti vivi

Ordine svedese, oltre la gentilezza: scaffalatura Ikea per l'antico ufficio del sindaco

Ordine svedese, oltre la gentilezza: scaffalatura Ikea per l'antico ufficio del sindaco

Modena, il carcere non è vendetta: l'orrore del Sant'Anna

Modena, il carcere non è vendetta: l'orrore del Sant'Anna