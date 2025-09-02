Stefano Bonaccini e la sua Dacia Duster, un legame da vivere e condividere

Ci sono cose che evidentemente insieme alla politica scatenano in Stefano Bonaccini, già presidente della regione, ora europarlamentare PD e presidente nazionale del Partito una passione particolare. Tale da dovere essere condivisa. Evidentemente quella per l'auto da lui guidata anche per gli spostamenti della sua politica attiva, in giro per l'Italia, dalle feste dell'unità agli eventi elettorali. Anche quando ci sono da fare in tragitti veloci concentrati in andata e ritorno, anche 800 chilometri. Percorsi con la sua Dacia Duster. Bonaccini, a cadenza quasi regolare, sottolinea che lui viaggia con la Dacia Duster e al termine di lunghe trasferte è solito sottolineare, con un selfie, con mezzo e marchio di fabbrica stampato sulle barre portabagagli, che il viaggio lo ha fatto guidando la sua dacia Duster. Come elemento prioritario, da condividere subito, nei post in cui descrive le proprie trasferte politiche. Prima di tutto sottolineare che le centinaia di chilometri fatti sono stati fatti a bordo (e presumibilmente alla guida), della sua Dacia Duster. Bonaccini ci tiene a dirlo, spesso. Anche in agosto due occasioni. Solo le ultime di una lunga serie a cadenza regolare che documentiamo nel VIDEO



