Reddito di Emergenza, ultimi giorni per la domanda

Ultimi giorni per presentare la domanda per accedere al beneficio del reddito di emergenza. Scadenza il 31 maggio. Novità per i percettori di Naspi ed attenzione ai pagamenti. Spese mediche, di affitto, ecc, per essere detraibili ai fini fiscali i pagamenti devono essere tracciali. Questi gli argomenti dello spazio settimanale su previdenza e diritti con Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia-Romagna