l Bonus Energia per l'utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo e messo in vigore dall'Autorità in collaborazione dei Comuni. Lo scopo del Bonus Energia è garantire un risparmio in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose. L'emergenza Covid lo ha reso ancora più importante per migliaia di famiglie, anche in provincia di Modena. Insieme ad altre forme di agevolazione per famiglie con figli. Tra questi il bonus libri, misura che è possibile richiedere fino al 30 ottobre, oltre alle tradizionali 'borse di studio'.Sono questi gli argomenti della seconda puntata di TG Caf, l'appuntamento settimanale di approfondimento e informazione utile su argomenti relativi fisco, previdenza in collaborazione con Caf Italia