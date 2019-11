Lo spazio che sa - Telefonia: costi nascosti e servizi non richiesti

Insieme al Vicepresidente U.Di.Con Emilia Romagna parliamo di ricariche meno pesanti o con il ricarico di servizi non richiesti

Le ricariche che reintroducono costi che non sono destinati al credito sono una delle ultime trovate degli operatori telefonici. U.Di.con (Unione Difesa consumatori), è da anni impegnata per tutelare i consumatori dalle insidie di un mercato sempre più concorrenziale e competitivo



Diverse tipologia di ricarica sono state sostituite recentemente da ricariche in cui 1 euro non va a rimpinguare credito ma è utilizzato per servizi e promozioni non richieste dai clienti: giga, chiamate illimitate per un tempo definito, o partecipazione a concorsi a premi. È proprio l’assenza di possibilità di rifiutare la promozione che, secondo U.Di.Con, costituisce una pratica commerciale scorretta. È vero che online e tramite app i vecchi tagli sono sempre disponibili, ma è anche vero che le categorie meno avvezze alla tecnologia, come ad esempio gli anziani, vengono ingiustamente sfavoriti da questa politica.