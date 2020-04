Sondaggio U.Di.Con: nelle farmacie mascherine ancora introvabili

Un sondaggio U.di.Con condotto contattando un campione di farmacie in Emilia-Romagna conferma che nella maggior parte dei casi i dispositivi (sopratutto FFP2 ed FFP3) non sono ancora disponibili. L'appello alla Regione per garantirne le scorte e la messa a disposizione a tutti i cittadini. Ma quale tipologia è consigliato utilizzare e quali i costi indicati? Gli argomenti della puntata settimanale de Lo Spazio che sa.Insieme al Presidente regionale U.Di.Con Vincenzo Paldino