Dottor Fausto Barbieri, a quattro anni dalla scomparsa il ricordo è sempre vivo

IL GRANDE VUOTO CHE HAI LASCIATO SI FA SENTIRE OGNI GIORNO ED È SEMPRE PIÙ DIFFICILE DA ACCETTARE. SEI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI E NEI NOSTRI PENSIERI.

LUANA

Anniversario

Dottor Fausto Barbieri

scomparso il 16 novembre 2022, nato l'8 marzo 1955

Fausto Barbieri, noto oncologo modenese è stato referente per la patologia oncologica polmonare e coordinatore del gruppo di Oncologia toracica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Dal 1998 è stato Consulente del Registro Tumori della Provincia di Modena. È stato membro dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dell’Associazione Italiana Oncologia Toracica (AIOT) e dell’International Association for the Study Lung Cancer (IASLC).

'Fausto è stato un punto di riferimento per l’Oncologia non solo modenese, un uomo che amava profondamente il suo lavoro e che ha fatto tantissimo per la collettività' - le parole del direttore Generale, Claudio Vagnini.

'Una vita dedicata alla cura dei tumori. Una vita che dopo una lunga e faticosa lotta l’ha visto perdere l’ultima battaglia, quella più importante' – ha detto a nome di tutti i colleghi il professor Massimo Dominici, direttore dell’Oncologia del Policlinico.

'Il ritratto professionale di Fausto – aggiungono la dottoressa Michela Maur, la dottoressa Federica Bertolini e il dottor Roberto Sabbatini, oncologi del Policlinico - non può essere distinto da quello umano.

L’uomo, prima che medico, sapeva cogliere l’essenziale nelle relazioni interpersonali, diventando spesso per i suoi pazienti una guida sicura e fidata; sapeva lavorare con i colleghi dimostrando non solo il suo lato strettamente professionale, quanto quello umano condividendo le gioie e tristezze di una vita vissuta in oncologia.

Ha dedicato la vita intera alla cura dei pazienti affetti da mali incurabili, capace di una comunicazione sobria e seria, a volte ironica con la quale provava a farsi gioco del destino beffardo. Ma è proprio questo destino che l’ha visto costretto a lottare contro un male inguaribile, provando personalmente il dolore della sconfitta ma dimostrando fino alla fine, sotto il suo baffo iconico, grande fierezza e dignità. Barbieri lascia una grande eredità che amici e colleghi tutti proveranno ad onorare continuando la strada da lui tracciata'.

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