Autotrasporto: i piccoli a Modena da tutta Italia per chiedere ascolto

'La categoria degli autotrasportatori non ha ricevuto le risposte tempestive che pretendeva davanti alla emergenza rappresentata dal caro-gasolio. Il taglio delle accise non ha di fatto giovato ai veicoli più virtuosi, gli Euro V e gli Euro VI, i 500 milioni promessi che avrebbero dovuto compensare tali squilibri non si sa ancora quando e come verranno utilizzati e nulla si è fatto per evitare speculazioni facilmente evitabili mettendo un tetto al costo del carburante. Questi sono i problemi concreti coi quali dobbiamo fare i conti ed è paradossale che chi ha firmato l'accordo col viceministro Bellanova ora si lamenti e chieda 'responsabilità' da parte del Governo'. Un gruppo di piccoli autostrasportatori indipendenti aderenti al nuovo raggruppamento di imprese Ruote Libere era sabato a Modena per un confronto sulle criticità del settore e, per una visita al centro storico.Nel video, le loro voci e le loro testimonianze