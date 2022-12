Botti di fine anno, dal 118 un consiglio su tutti: 'Non usateli'

Parla Marcello Baraldi, responsabile dell'emergenza urgenza: 'Negli ultimi anni incidenti in calo a Modena grazie anche alle ordinanze, ma la precauzione arrivi prima del divieto'

Le campagne di sensibilizzazione e le sempre più diffuso ordinanze sembrano avere avuto il loro effetto anche sotto l'aspetto dei numeri negli accessi al Pronto Soccorso a seguito di incidenti dovuto allo scoppio di petardi ollo scorretto uso di giochi pirotecnici. A confermarlo questa mattina Marcello Baraldi, responsabile medico servizio emergenza territoriale del 118 che abbiamo incontrato presso la sala operativa di via Emilia Est a Modena. Qui, sempre pronte a partire, 24 ore su 24, 3 mezzi attrezzati con medico e infermiere per le emergenze su Modena.



Tra gli incidenti più diffusi nell'utilizzo di petardi c'è quello che coinvolge direttamente le mani, o il viso con ustioni di diverso livello. Spesso queste sono dovuto allo scoppio ritardato di petardi ai quali ci si avvicina pensando siano spenti e nel tentativo di riaccenderli e di recuperarli. Il problema sta sempre nella prevenzione che per i sanitari del 118 sta semplicemente nella soluzione più radicale: non acquistarli. Difficile arrivare al consumo zero, anzi tutt'altro. Per molti il botto o il fuoco d'artificio rappresenta una tradizione irrinunciabile. Il fatto che la maggior parte, compresi razzi e petardi di notevole effetto, sia di libera vendita, anche al supermercato, sicuramente non ne frena l'uso.











