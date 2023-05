Bugatti EB112, 'unica regina' del Motor Valley Fest

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quella presente nell’esposizione curata dall'associaizone storico culturale “Bugatti Automobili Campogalliano APS) rappresenta un esemplare davvero unico. La produzione di questa auto disegnata da Giugiaro è iniziata pochi mesi prima della chiusura della Casa automobilistica. E tronacata appena iniziata. Oggi al mondo ne rimangono 3 ma solo questa è compleamente originale. Dal 1995 era ferma e gelosamente custodita nel grande show rom Giugiaro. L'amore di chi ha nel cuore il marchio Bugatti l'ha riportata a Modena, con un permesso speciale. Nella sua terra d'origine. Incontriamo Ezio Pavesi, già custode dello storico stabilimento e con lui viaggiamo nella leggenda.L’elegante ammiraglia è in esposizione fino a domenica 14 maggio in Largo Porta Sant’Agostino a Modena ed è curata da ex dipendenti dell’azienda e dai volontari pronti a spiegare il modello e a raccontare aneddoti sulla storia della Bugatti “Made in Italy”