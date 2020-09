30 anni di fabbrica blu: oggi in mostra i gioielli Bugatti

C'è anche la Chiron, la sportiva più veloce al mondo, capace di raggiungere i 490 km/h a farsi ammirare a Campogallino nella 'fabbrica blu', lo stabilimento Bugatti che insieme al suo presidente Romano Artioli festeggia i 30 anni della fabbrica di auto sportive, famosa in tutto il mondo, inaugurata il 15 settembre del 1990.



L’evento, a numero di ingressi limitato per le disposizioni Covid, e già sold out da una settimana, ha permesso di ammirare le mitiche Bugatti Eb110 prodotte a Campogalliano e direttamente dalla Bugatti SAS di Molsheim. Dalle prima auto storiche alle supercar car di oggi.



'Un evento storico' - hanno commentato i custodi Ezio Pavesi ed Enrico Pavesi che curano la fabbrica dalla sua nascita e organizzatori dell’evento insieme all’associazione culturale 'via Modena'.



'Abbiamo ricevuto richieste di prenotazioni da tutto il mondo e, ringraziando il proprietario dell’immobile il dottor. Pulsoni e tutti gli sponsor, è nato un evento spettacolare. Siamo dispiaciuti di non accogliere tutti, abbiamo messo al centro la sicurezza, abbiamo organizzato la diretta streaming sui nostri social (@Bugattiautomobilicampogalliano) l’intero evento in modo che tutti possano vederlo rivederlo e festeggiare con noi i 30 anni della fabbrica Blu.