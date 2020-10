La Consigliere comunale Lega Beatrice di Maio non ci sta a non vedere il suo nome, che già compariva come firmataria della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Modena, per l'intitolazione di una via a Norma Cossetto, martire delle foibe, sulla locandina che ricorda l'evento di domani, sabato 3 febbraio, organizzato dal Comitato Dieci Febbraio, proprio in onore dell'esule istriana trucidata e uccisa. E non ci sta a vedere, per contro, il nome del Consigliere e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, tra coloro che prenderà la parola alla cerimonia: 'Il fatto che sia stato invitato come relatore il rappresentante del gruppo Fratelli d'Italia che in consiglio comunale, a differenza della Lega che non solo l'ha firmata ma che l'ha presentata, non ha firmato la mozione, la dice lunga sulla piccineria politica di una tale cerimonia. Io che ho presentato la mozione, che dopo il successo dell'approvazione non scontata in una città come Modena sono chiamata da diverse parti d'Italia per parlarne e che faccio parte dello stesso comitato 10 febbraio non sono stata né informata della cerimonia e nemmeno invitata'