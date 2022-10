DJ in nero, alcool ai minori e risse fuori dai localI: controlli serrati per la sicurezza

La riapertura autunno-inverno dei locali da ballo è stata accompagnata dalla cronaca dei risultati dei controlli dei Carabinieri. Dai Disc Jokey senza alcun contratto, alla somministrazione di alcool ai minori. Con tutte le conseguenze del caso. Irregolarità che danneggiano chi con tanto sacrificio investe per essere in regola e per garantire sicurezza e divertimento sicuro ai propri clienti. Un obiettivo, quest'ultimo, al quale concorrono i Carabinieri che di fronte al proliferare di episodi illegali emersi nei primi controlli hanno voluto tracciare il punto du punti fermi da rispettare, da parte di gestori e titolari, così come da clienti. Fatto sta che nell'ultimo periodo, su disposizione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto, i controlli nei locali di intrattenimento sono stati posti a regime in modo costante, intensificandosi nel fine settimana. Questa mattina abbiamo incontrato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modena, Capitano Luca La Verghetta, Comandante della Compagnia di Modena.