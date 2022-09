'Embarghi su materie prime inutili e dannosi, serve un nuovo miracolo economico'

'Dobbiamo tornare presto ad avere libero accesso alle materie prime. Gli embarghi nei confronti della Russia non sono serviti a nulla, anzi ci danneggiano. Paesi come la Norvegia, l'Olanda, la Turchia stanno invece traendo benefici dalla situazione attuale. La prima con i suoi giacimenti di petrolio sta facendo guadagnare 20.000 euro pro-capite e ora fa la voce grosse in Europa, la seconda con la borsa del gas sta lucrando sugli extra guadagni, e la Turchia ha un asse privilegiato con la Russia. E' chiaro che bisogna rivedere embarghi e sanzioni'.Lo afferma il candidato al Senato Lega nel centro destra. Ieri, domenica, una serie di tappe elettorali nel collegio di Modena e Bologna, che ha scelto di percorrere alla guida di una Moto Guzzi Galletto 192 del 1958. Arrivo in centro storico, sotto il portico del collegio, dove i consiglieri comunali leghisti modenesi avevano allestito il banchetto elettorale.





Un mezzo scelto non a caso in quanto, il Guzzi - sottolinea - 'in quanto simbolo del miracolo economico Italiano del dopoguerra che ha avuto vita anche grazie ad una collaborazione europea per lo scambio di materie prime, proprio quelle materie prime che, oggi carenti, stanno per esempio mettendo in forte crisi il settore ceramico. Se vogliamo sostenere la Motor Valley ed avere un nuovo miracolo italiano sul fronte economico, dobbiamo assolutamente avere libero accesso alle materie prime e rivedere il sistema di embarghi e sanzioni, pur rimanendo chiaramente all'interno di un patto atlantico' - afferma Corti che sugli altri punti di programma della Lega si sofferma sullo stop agli sbarchi clandestini sul territorio nazionale e sulla flat tax.



Gi.Ga.