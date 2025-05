Parto precipitoso in ambulanza a Pavullo: la storia di Ambra e del piccolo Aiden

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Diretta al punto nascita di Sassuolo, in auto da Pavullo, si è dovuta fermare al centro del comune montano, per essere raggiunta da un'ambulanza e partorire al suo interno. Poi il trasporto in elicottero al Policlinico di Modena. La storia a lieto fine di mamma Ambra e del suo piccolo Aiden, nato in ambulanza. Poi il trasporto in elicottero a Modena. Li abbiamo incontrati al Policlinico, dove sono stati accolti e stanno bene. 'In elicottero temevo per Aiden che non aveva i tappi per il rumore, ma era tranquillo. C'era un tramonto bellissimo, ma lui lo era di più'.

Li abbiamo incontrati in ospedale insieme al medico ostetrica di turno.