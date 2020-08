Pioggia, grandine e vento a 90 km/h: paura nella notte a Modena

Ci sono i soliti danni da forte nubifragio ma nulla di particolarmente grave anche se la furia del temporale faceva temere ben peggio. Alberi abbattuti, grandi rami spezzati, caduti sulle strade e su diversi mezzi posteggiati, ma a quell'ora, nonostante il sabato sera, ormai poche persone erano in giro. Magari rientrate alla vista dei lampi che avevano iniziato ad illuminare il cielo già dall'una della notte, come mostrava la diretta video de La Pressa.Vigili del fuoco impegnati da subito, da quando alle 1,30 della notte il temporale ha iniziato a mostrare la sua forza. Con pioggia accompagnata a raffiche di vento a 90 km/h. Che hanno sferzato soprattutto la città e la zona di Mirandola e Castelfranco e Nonantola. Dove i Vigili del fuoco sono tutt'ora al lavoro per rimuovere alberi che hanno intralciato la strada. A Nonantola in via di mezzo ed in via Giorgina, a Modena in viale Caduti in GuerraFortunatamente non si segnalano, per ora, danni ingenti da grandine. Le dimensioni dei frammenti di ghiaccio erano limitati nella dimensione, inoltre la tempesta di ghiaccio ha colpito a macchia di leopardo, anche in città. Crocetta, Sacca, Modena est, Albareto, le zone dove era pià intensa rispetto a zone più a sud, come le Morane dove addirittura i chicchi di grandine non si sono visti