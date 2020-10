'Questura fascia A, M5S attivo dal 2018, serviva unità allora'

'Ok alla nuova richiesta avanzata dal PD e dalla maggioranza in Consiglio Comunale che però avremmo voluto vedere al fianco del Movimento 5 Stelle quando già nel 2018, attraverso il proprio deputato Stefania Ascari si era mosso per ottenere, per la questura di Modena, il riconoscimento dell'elevazione in fascia A'. Per il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Giordani uno dei motivo del mancato riconoscimento a Modena, dell'innalzamento di livello sta nelle troppe bandierine poste dai partiti che troppo spesso, anziché unirsi nei fatti, si dividono nei tempi e nei modi nel portare avanti la medesima richiesta. Elemento che toglie forza alla richiesta stessa e al peso di Modena a livello nazionale.