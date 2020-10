'Rappresentazione falsata di Modena, ecco perché questura non in A'

'Se Modena viene trascurata dal Governo, evidentemente c’è un problema di rappresentazione falsata della città, da parte del Comune, davanti agli organi dello Stato”.Ne è convinta il Consigliere comunale Elisa Rossini (Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia) discutendo nel merito della mozione approvata dal Consiglio Comunale che impegna sindaco e giunta a rappresentare le criticità modenesi sul fronte della sicurezza, sul tavolo di governo e Ministero per ottenere il riconoscimento del livello superiore della questura che garantirebbe una diversa pianta organica, con più più unità e mezzi per affrontare l'escalation criminale e più adeguata ad una realtà economica e sociale come quella modenese. Un punto, ribadito ieri anche dal Siulp, il sindacato di Polizia che ha posto, partendo dai dati e dalla rappresentazione fornita di Modena negli anni a livello politico e di governo, una questione politica. Condivisa a pieno dal Consigliere Rossini. 'A causa di questa rappresentazione falsata della realtà modenese, altre città dello stesso livello o inferiore in termini sociali e di criminalità, hanno ottenuto il riconoscimento di livello o in termini di aumento di organici, che Modena non ha avuto'