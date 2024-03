FDI, Daniela Dondi capolista: 'Modena ha diritto al cambiamento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Daniela Dondi, deputata di Fratelli d'Italia, da questa mattina ufficialmente anche capolista del partito alle prossime elezioni amministrative di Modena. A sostegno del candidato Luca Negrini, che non poteva mancare alla conferenza stampa. Così come - sottolinea il coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò - non manca chi, negli ultimi 5 anni, ha portato avanti le istanze di Fratelli d'Italia in consiglio Comunale: Elisa Rossini.

Il consigliere, eletta 5 anni fa, interviene sottolineando come di circa 300 istanze presentate da Fratelli d'Italia, solo 4 sono state approvate dal consiglio, con il voto favorevole o anche solo di astensione della maggioranza. Tra la raffica di bocciature eccellenti quelle sulle modifiche al modello di porta a porta applicato da Hera e Comune, o, delle ultime ore, quelle sul mantenimento del criterio di residenzialità storica nel regolamento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale. Bocciato dalla maggioranza. 'Battaglia che continueremo a portare avanti in campagna elettorale' - afferma Rossini e, speriamo, al governo della città'



E qui il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Pulitanò decide di togliersi dichiaratamente un sassolino dalla scarpa. 'Ci hanno detto e continuano a dire che il nostro partito è chiuso, e non ha fatto crescere una classe dirigente e delle figure strutturate sul territorio. Il tavolo di oggi dimostra l'esatto contrario. Cinque anni fa nessuna delle persona che qui vediamo aveva incarichi- Oggi abbiamo in deputato, un candidato sindaco e un consigliere comunale e una struttura forte su tutto il territorio'. 'Anche per questo - aggiuge Negrini -non accettiamo lezioni da chi ha scelto come candidato colui che negli ultimi 5 anni non si è occupato di Modena e non ha scelto nessuno della sua classe dirigente e di chi, a diversi livelli, ha lavorato sul territorio'





Nei prossimi giorni Fratelli d'Italia presenterà programma elettorale e, nei successivi, la lista completa dei candidati