Studenti in piazza: 'Ministro bocciato, così si distrugge la scuola'

Il Comitato studentesco 21 maggio, così chiamato in occasione della data (per gli studenti tardiva), fissata per la discussione del decreto scuola, contestano i ritardi e la poca chiarezza del governo nell'emissione di regole sulle lezioni a distanza, sulle prospettive future e contingenti. Anche per l'esame di maturità dove nulla di chiaro, a due settimane dalla prima prova prevista, stato definito. Oggi la manifestazione autorizzata dalla questura per 50 persone, nel rispetto delle regole che impongono il distanziamento fisico, in piazza Mazzini.





Gli studenti lamentano amche l'assoluta mancanza di ascolto delle loro istanze.