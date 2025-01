Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

1. Praia a Mare, Calabria

Questo è il periodo migliore per iniziare a pianificare le prossime ferie e vacanze estive. Diamo allora uno sguardo alle località balneari in Italia meno conosciute perciò più tranquille ed economiche rispetto ad altre, senza naturalmente lesinare in termini di bellezza.La Calabria è sicuramente una delle mete emergenti per quanto riguarda il turismo nostrano. Se in passato è stata bistrattata, ora la Calabria viene inclusa nelle grandi rotte grazie a numerose località stupende, una su tutte Praia a Mare nella parte nord-occidentale della regione ovvero nella riviera dei Cedri.

2. Marina di Pisciotta, Campania

Mare e divertimento a Praia a Mare sono assicurati. Rinomata per le acque cristalline e le spiagge pittoresche, è il luogo ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax e del contatto con il mare.Tutto il Cilento e, in particolare, Marina di Pisciotta sono state indicate come mete da scoprire durante la prossima estate italiana. Proprio all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, questo borgo marinaro affascina con le casette color pastello e le stradine acciottolate che donano un'atmosfera fuori dal tempo. Per quanto riguarda la costa, a Marina di Pisciotta c'è davvero di tutto, sia spiagge sabbiose come a Caprioli sia con ciottoli come a Marina Campagna.

3. Ortona, Abruzzo

4. Termoli, Molise

5. Nettuno, Lazio

Ad accomunarle c’è lo stesso meraviglioso mar Tirreno che si mostra in tutta la sua bellezza.La costa abruzzese a Ortona vanta tratti tipici adriatici con ampie spiagge di sabbia dorata bagnate da un tranquillo mare blu e cobalto. I fondali degradano dolcemente, rendendo la balneazione sicura a tutti quanti, bambini piccoli compresi. I numerosi stabilimenti balneari con i tipici ombrelli colorati in fila assicurano una vacanza senza stress. Tuttavia, scorci più selvaggi e dal carattere paradisiaco si trovano a Punta Ferruccio e Lido Saraceni in cui trascorrere almeno una giornata.Il Molise è sicuramente la regione d'Italia meno conosciuta ed esplorata, ed è un vero peccato perché ne vale assolutamente la pena. Soprattutto quando si tratta di organizzare delle ferie estive al mare, Termoli è la scelta più azzeccata grazie al suo bellissimo promontorio a picco sull'Adriatico. Lungo la costa si incontrano sia tratti rocciosi che di sottile sabbia chiara lambite sempre da un mare cristallino che nemmeno nelle più remote fantasie poteva essere talmente bello.Situata a sud di Roma, Nettuno è una località marittima che ha tanto da offrire a chi la sceglie rispetto a mete più frequentate. La cittadina si fa notare grazie a una combinazione unica di mare, cultura e ottima cucina regionale che merita di essere scoperta. Apprezzata da chi cerca una vacanza variegata, Nettuno può vantare ampie spiagge di soffice sabbia dorata, molte delle quali ospitano comodi lidi balneari. Il mar Tirreno in questo tratto è calmo e pulitissimo, perfetto per nuotare e rilassarsi cullati dalle dolci onde che si infrangono sulla riva.