Acquisti online e truffe: i rischi principali e a cosa fare attenzione

Gli esperti avvertono: attenzione alle truffe online

Il sito ExpressVPN , che si occupa di sicurezza digitale, ha condotto una ricerca approfondita sul fenomeno delle truffe durante gli acquisti online, rivelando quanto siano comuni i raggiri legati all'uso dei coupon.

Molti utenti vengono ingannati da codici sconto apparentemente vantaggiosi, che poi si rivelano delle trappole per carpire dati personali o informazioni sensibili.

Spesso il fascino di uno sconto elevato o di una promozione limitata nel tempo porta le persone a fidarsi di piattaforme non sicure, diventando vulnerabili agli attacchi dei truffatori. Gli esperti forniscono suggerimenti importanti per distinguersi i siti di buoni sconto affidabili da quelli potenzialmente dannosi, fornendo così agli utenti strumenti utili per evitare situazioni spiacevoli.

Tra i consigli principali forniti dagli esperti c'è l'importanza di verificare sempre la fonte del coupon. Molte truffe si basano proprio sulla creazione di siti o pagine social false che promettono sconti incredibili. Gli utenti, attirati da queste offerte, finiscono per inserire i propri dati sensibili in pagine non protette, mettendo così a rischio la propria privacy e la propria sicurezza.



Un altro suggerimento è quello di leggere sempre le recensioni di altri utenti e verificare la reputazione del sito su cui si vorrebbe acquistare, in modo da evitare truffe.



I falsi siti di e-commerce: il pericolo del risparmio

Come riconoscere i codici sconto falsi

Uno dei rischi più diffusi è rappresentato dai falsi siti di e-commerce. Questi portali sono creati per assomigliare ai siti di grandi marchi e convincere i clienti ad effettuare pagamenti su pagine non protette. Spesso chi cerca di acquistare con un coupon sconto trova prodotti a prezzi irrisori, che nascondono in realtà la totale inesistenza del prodotto stesso. Questi siti truffaldini si presentano con grafiche curate e nomi che richiamano quelli dei brand più noti, per indurre il cliente a fidarsi e completare l'acquisto senza troppe domande.È fondamentale, quindi, verificare sempre l'autenticità del sito, controllare le recensioni e non lasciarsi ingannare da offerte troppo allettanti per essere vere. Un altro modo per evitare di cadere in queste trappole è quello di verificare la presenza del protocollo di sicurezza nell'URL e controllare l'esistenza di certificati di sicurezza.Acquistare solo da siti conosciuti e fidati è una delle prime regole per proteggere il proprio denaro e i propri dati. Inoltre, è utile verificare la presenza di una sezione dedicata ai contatti, con informazioni reali, come un numero di telefono funzionante o un indirizzo e-mail ufficiale, che possa garantire un supporto in caso di problemi.Tra le truffe più comuni nel periodo delle festività, ci sono i codici sconto falsi. I truffatori creano dei coupon non funzionanti, con il solo scopo di raccogliere i dati personali degli utenti. Questi codici spesso richiedono di compilare moduli con informazioni come l'indirizzo e-mail o il numero di telefono, che vengono poi utilizzati per finalità fraudolente o per vendere i dati a terze parti.I truffatori approfittano della frenesia dello shopping in periodi particolarmente dedicati agli acquisti online per diffondere questi coupon attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi sui social o pubblicità sul web. Infatti, non è raro che le truffe corrano online proprio in periodi come il Natale . Per evitare problemi, è consigliato affidarsi a piattaforme conosciute e mai condividere informazioni personali su siti non ufficiali.Prima di utilizzare un codice sconto, è sempre bene verificare la fonte e controllare che il sito sia sicuro. Inoltre, è utile diffidare dei coupon che richiedono di cliccare su link sospetti o di inserire informazioni sensibili. Molte volte, dietro questi link si nascondono pagine create appositamente per rubare i dati degli utenti. La prudenza è sempre il modo migliore per difendersi da queste truffe.