Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Agevolazioni della legge di Bilancio 2025: il bonus caldaia

Agevolazioni della legge di Bilancio 2025: il bonus caldaia

Il bonus caldaia non scompare: si trasforma. Il concetto diventa quello di sistema, non più generatore singolo

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Nel 2025 il bonus caldaia subisce una svolta decisa. La Legge di Bilancio non prevede più un incentivo fiscale dedicato esclusivamente alle caldaie tradizionali, ma introduce un pacchetto integrato di agevolazioni che premiano impianti ad alta efficienza e basse emissioni. D’ora in avanti, niente più incentivi per caldaie alimentate a combustibili fossili; l’Agenzia delle Entrate, con la circolare dell’8/E del 19 giugno 2025, ha chiarito che a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale non è più applicabile a caldaie a gas o gasolio.
La svolta è netta. L’Europa, con la direttiva “Case Green” 2024/1275, ha imposto il blocco degli incentivi pubblici per tecnologie inquinanti. L’Italia ha recepito: alle caldaie a condensazione tradizionali addio alle agevolazioni già per le spese sostenute dal 2025 .
Ma il bonus caldaia non scompare: si trasforma. Il concetto diventa quello di sistema, non più generatore singolo. Chi sceglie impianti ibridi – come pompa di calore abbinata a caldaia a gas a condensazione – o generatori a biomassa, potrà accedere alle agevolazioni. Inoltre, restano in vigore strumenti che non richiedono capienza fiscale, come il Conto Termico, volto all’efficientamento energetico.

Cosa si può ottenere: ecobonus, bonus ristrutturazione, Conto Termico

Esistono tre principali canali per usufruire del bonus sostituzione caldaia
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
2025:
In primo luogo l’Ecobonus, ora fissato al 50 % per le abitazioni principali e al 36 % per le seconde case, con tetto massimo di spesa pari a 30 000 € su cui calcolare la detrazione. L’agevolazione copre la sostituzione di impianti con apparecchi ibridi (pompa di calore + caldaia).
Poi il Bonus Ristrutturazioni, applicato a interventi edilizi e di efficientamento energetico in ambito residenziale. Le regole sono simili all’Ecobonus, con aliquota del 50 % per interventi sull’abitazione principale per onorare la riqualificazione energetica degli impianti.
Infine, il Conto Termico 2.0, alternativa a fondo perduto fino al 65 % delle spese. È pensato per impianti green, con sistemi ibridi o in sola pompa di calore.
Il bonus sostituzione caldaia diventa dunque parte di un meccanismo integrato. Scegliere impianti green conviene: si inserisce nel solco delle politiche energetiche europee e nazionali, che privilegiano la transizione ecologica e il risparmio energetico.

Chi può accedere e quali impianti sono esclusi

Possono usufruire delle agevolazioni gli utenti in possesso di una qualifica di soggetto interessato – come privati, imprese o professionisti – titolari a vario titolo dell’immobile (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.).
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Fondamentale che l’immobile sia accatastato e già dotato di impianto termico.
Gli impianti ammessi includono tecnologie basate su fonti rinnovabili o sistemi ibridi integrati con pompe di calore.
Vengono esplicitamente escluse le caldaie a combustibile fossile, compresi i generatori a gas di ultima generazione, quindi anche le caldaie a condensazione di classe A.

Modalità di fruizione, scadenze e aspetti operativi

Ogni incentivo prevede modalità operative precise. L’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni prevedono la detrazione in 10 rate annuali dall’IRPEF o IRES, con documentazione necessaria: fatture, bonifici parlanti, asseverazioni tecniche e APE. L’Ecobonus richiede inoltre prodotti e sistemi conformi al catalogo ENEA e l’invio telematico della pratica.
Il Conto Termico, invece, funziona tramite incentivo a sportello o registrazione telematica al GSE. Basta attivare la richiesta, presentare domanda dopo la fine lavori e allegare documentazione tecnica entro termini prefissati.
La Legge di Bilancio ha prorogato le detrazioni fino al 31 dicembre 2025 (eccezion fatta per scadenze specifiche, ma nulla cambia per il bonus caldaia). Tuttavia, l’ecobonus e il bonus casa perderanno progressivamente quota: dal 2026 scenderà al 36%, le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili.

Impatto ambientale ed economico: perché conviene puntare su sistemi green

Scegliere questi sistemi significa abbattere consumi e emissioni, portando benefici concreti sia per l’ambiente sia per il bilancio familiare. L’efficienza energetica non è solo un’opportunità fiscale, ma un investimento nel futuro: meno dipendenza dal gas e bollette più leggere.
La transizione verde è una tendenza europea.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il meccanismo “Case Green” impone l’abbandono dei combustibili fossili. In questo quadro, le detrazioni al 50 % o il Conto Termico al 65 % diventano strumenti incisivi per modernizzare le case, ridurre l’impronta ecologica e valorizzare l’immobile.
Nel lungo periodo, il mix tra incentivo pubblico e risparmio diretto offre vantaggi strutturali. Si amplia il comfort domestico, cresce l’autonomia energetica, e si favorisce l’adozione di tecnologie intelligenti come i sistemi di domotica e regolazione climatica evoluta.
In chiave economica, le detrazioni, i tassi d’interesse e le tempistiche fatturabili rendono accessibili spese un tempo poco appetibili. Inoltre, gli interventi green contribuiscono a rivalutare l’immobile sul mercato immobiliare, aumentando il suo valore e il grado di sostenibilità ambientale.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Medicina estetica e innovazione: classifica delle 8 realtà più interessanti nel panorama europeo

Medicina estetica e innovazione: classifica delle 8 realtà più interessanti nel panorama europeo

La Anderlini Luciano festeggia i 65 anni di attività e riceve in dono La Bonissima

La Anderlini Luciano festeggia i 65 anni di attività e riceve in dono La Bonissima

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.
Articoli Recenti Allevamento sostenibile: attrezzature che riducono sprechi e consumi

Allevamento sostenibile: attrezzature che riducono sprechi e consumi

Trasformazione digitale nella distribuzione di alimenti e bevande: soluzioni software nel 2025

Trasformazione digitale nella distribuzione di alimenti e bevande: soluzioni software nel 2025

Come funziona la sinterizzazione del metallo e quali benefici offre

Come funziona la sinterizzazione del metallo e quali benefici offre

Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti

Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti