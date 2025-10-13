Agevolazioni della legge di Bilancio 2025: il bonus caldaia

La svolta è netta. L’Europa, con la direttiva “Case Green” 2024/1275, ha imposto il blocco degli incentivi pubblici per tecnologie inquinanti. L’Italia ha recepito: alle caldaie a condensazione tradizionali addio alle agevolazioni già per le spese sostenute dal 2025 .
Ma il bonus caldaia non scompare: si trasforma. Il concetto diventa quello di sistema, non più generatore singolo. Chi sceglie impianti ibridi – come pompa di calore abbinata a caldaia a gas a condensazione – o generatori a biomassa, potrà accedere alle agevolazioni. Inoltre, restano in vigore strumenti che non richiedono capienza fiscale, come il Conto Termico, volto all’efficientamento energetico.
Cosa si può ottenere: ecobonus, bonus ristrutturazione, Conto TermicoEsistono tre principali canali per usufruire del bonus sostituzione caldaia :
In primo luogo l’Ecobonus, ora fissato al 50 % per le abitazioni principali e al 36 % per le seconde case, con tetto massimo di spesa pari a 30 000 € su cui calcolare la detrazione. L’agevolazione copre la sostituzione di impianti con apparecchi ibridi (pompa di calore + caldaia).
Poi il Bonus Ristrutturazioni, applicato a interventi edilizi e di efficientamento energetico in ambito residenziale. Le regole sono simili all’Ecobonus, con aliquota del 50 % per interventi sull’abitazione principale per onorare la riqualificazione energetica degli impianti.
Infine, il Conto Termico 2.0, alternativa a fondo perduto fino al 65 % delle spese. È pensato per impianti green, con sistemi ibridi o in sola pompa di calore.
Il bonus sostituzione caldaia diventa dunque parte di un meccanismo integrato. Scegliere impianti green conviene: si inserisce nel solco delle politiche energetiche europee e nazionali, che privilegiano la transizione ecologica e il risparmio energetico.
Chi può accedere e quali impianti sono esclusiPossono usufruire delle agevolazioni gli utenti in possesso di una qualifica di soggetto interessato – come privati, imprese o professionisti – titolari a vario titolo dell’immobile (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.).
Gli impianti ammessi includono tecnologie basate su fonti rinnovabili o sistemi ibridi integrati con pompe di calore.
Vengono esplicitamente escluse le caldaie a combustibile fossile, compresi i generatori a gas di ultima generazione, quindi anche le caldaie a condensazione di classe A.
Modalità di fruizione, scadenze e aspetti operativiOgni incentivo prevede modalità operative precise. L’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni prevedono la detrazione in 10 rate annuali dall’IRPEF o IRES, con documentazione necessaria: fatture, bonifici parlanti, asseverazioni tecniche e APE. L’Ecobonus richiede inoltre prodotti e sistemi conformi al catalogo ENEA e l’invio telematico della pratica.
Il Conto Termico, invece, funziona tramite incentivo a sportello o registrazione telematica al GSE. Basta attivare la richiesta, presentare domanda dopo la fine lavori e allegare documentazione tecnica entro termini prefissati.
La Legge di Bilancio ha prorogato le detrazioni fino al 31 dicembre 2025 (eccezion fatta per scadenze specifiche, ma nulla cambia per il bonus caldaia). Tuttavia, l’ecobonus e il bonus casa perderanno progressivamente quota: dal 2026 scenderà al 36%, le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili.
Impatto ambientale ed economico: perché conviene puntare su sistemi greenScegliere questi sistemi significa abbattere consumi e emissioni, portando benefici concreti sia per l’ambiente sia per il bilancio familiare. L’efficienza energetica non è solo un’opportunità fiscale, ma un investimento nel futuro: meno dipendenza dal gas e bollette più leggere.
La transizione verde è una tendenza europea.
Nel lungo periodo, il mix tra incentivo pubblico e risparmio diretto offre vantaggi strutturali. Si amplia il comfort domestico, cresce l’autonomia energetica, e si favorisce l’adozione di tecnologie intelligenti come i sistemi di domotica e regolazione climatica evoluta.
In chiave economica, le detrazioni, i tassi d’interesse e le tempistiche fatturabili rendono accessibili spese un tempo poco appetibili. Inoltre, gli interventi green contribuiscono a rivalutare l’immobile sul mercato immobiliare, aumentando il suo valore e il grado di sostenibilità ambientale.