Angolo smart working: come arredarlo tra comfort, ottimizzazione degli spazi e bellezza

Nicchia di fianco alle scale

La nostra vita al giorno d’oggi si è adattata a numerosi cambiamenti che si sono affacciati al centro della scena in tempi pressoché brevi. Tra questi rientra la necessità di far fronte alla gestione dello smart working, che implica un mutamento degli spazi di casa.Molte tra le persone che devono allestire l’angolo ufficio, si sentono divise tra la necessità di creare uno spazio all’insegna del comfort, quella di ottimizzare ogni singolo centimetro quadrato e il desiderio, comprensibile, di creare una zona esteticamente gradevole.Nelle prossime righe, vediamo assieme qualche consiglio pratico che può fare la differenza.

Postazione in corridoio con tavolino a scomparsa

Soluzione ideale per chi ha la fortuna di vivere in un loft e ha intenzione di lasciare la zona sopra le scale dedicata al sonno, quella della nicchia accanto alla scala, che deve ovviamente essere progettata da un architetto, è un’ottima idea per creare un angolo smart working isolato e, nel contempo, non privo di luce.In questa e in altre situazioni simili, la scrivania angolare è una soluzione di grande comodità. Non “invade”, infatti, aree dedicate ad altri scopi in casa e può essere scelta caratterizzata dalla presenza di colonne e sistemi dove riporre carte e oggetti di cancelleria.

Allestire la postazione smart working in corridoio, scegliendo un tavolino a scomparsa, è un altro modo per trovare una quadra tra gli aspetti sopra elencati.

Il fascino delle soluzioni angolari

Attenzione: ovviamente nel corridoio deve esserci una situazione congeniale dal punto di vista della larghezza ed è opportuno che siano presenti delle mensole dove posizionare libri e materiale utile nel proprio lavoro quotidiano.

Come allestire la scrivania

Nei casi in cui si ha a che fare con appartamenti piccoli, oggi tornati a essere molto richiesti dopo il boom delle case grandi post pandemia, è necessario adattarsi.Ciò può voler dire, quando si allestisce l’angolo smart working, optare per soluzioni angolari. Con scrivanie personalizzate le cui linee seguono quelle del muro e mensole posizionate in maniera strategica, si possono fare, meglio se con l’aiuto di un architetto, delle grandi cose.Data la metratura contenuta e il rischio di dare vita a un effetto soffocante, è il caso di evitare elementi d’arredo di colori scuri.

Soprattutto quando si ha poco spazio a disposizione, l’allestimento della scrivania può rivelarsi una sfida creativa non indifferente.Per rendere una zona della casa preziosa e centrale nelle giornate un luogo di vero comfort, il consiglio è di non farsi mancare la presenza di un dettaglio verde.Piccolo accorgimento: evitare piante floreali, in modo da non avere difficoltà nel gestire la questione delle pulizie.Anche l’illuminazione conta tantissimo. Le alternative sono più di quanto tu possa immaginare.Puoi optare per una striscia a LED che illumina la scrivania o per lampade da tavolo di design.Negli ultimi anni, le aziende si sono concentrate tanto sull’innovazione di questo prodotto e i risultati sono straordinari: basta citare best seller come Joyo della sanmarinese Vivida International, lampada che richiamal’estetica anni ‘70 e che si contraddistingue per la presenza di un sostegno che è anche contenitore di piccoli oggetti potenzialmente utili durante la giornata.Sfruttando l’altezza nelle immediate vicinanze della scrivania, oltre a mensole per ospitare oggetti di vario tipo si possono creare dei veri e propri leggii per tenere sott’occhio documenti cartacei utili durante le giornate lavorative.Non c’è che dire: le idee per un angolo smart working confortevole anche in situazioni complesse come le case piccole non mancano! Un consiglio finale per viverlo ancora meglio? Non dimenticare che, pur lavorando in spazi contenuti, è importante alzarsi ogni due ore e muoversi. Basta anche una camminata in giro per la casa per riattivare la circolazione.