Arredo professionale: sempre più richiesti i banchi da lavoro Beta

In particolare, i portautensili, portapacchi e gli elementi modulari Beta consentono di avere tutto a portata di mano, aiutano a velocizzare l’attività lavorativa e consentono una migliore organizzazione del luogo di lavoro. D’altronde, i banchi da lavoro sono un elemento imprescindibile per qualsiasi officina o laboratorio, offrendo un supporto essenziale per realizzare l’attività lavorativa. Al giorno d’oggi, i banchi da lavoro a marchio Beta si possono trovare anche online, affidandosi a e-commerce specializzati come UtensileriaOnline.it, che offre un catalogo di oltre 60.000 prodotti con più di 160 marchi tra i migliori sul mercato. Nella ferramenta online è disponibile una selezione di banchi da lavoro Beta a prezzi convenienti, con la possibilità di usufruire di sconti vantaggiosi, un servizio di consegna veloce e una consulenza professionale sulla scelta e l’utilizzo dei prodotti.Beta Utensili Spa è un’azienda presente in 100 paesi del mondo con oltre 250 importatori, che dispone di 10 unità produttive in Italia e 11 filiali a livello globale. Tra i prodotti di maggior successo dell’azienda ci sono i banchi da lavoro, grazie a una ricca proposta di attrezzature professionali in grado di soddisfare ogni esigenza di laboratori, officine e industrie.Un prodotto entry level è il banco da lavoro C55B/2 per l’arredo modulare per l’officina, un modello che fa parte della serie RSC55 con una portata massima di 800 Kg, piedini d’appoggio regolabili e dimensioni di 200 x 70 cm.

Per chi ha maggiori esigenze di spazio c’è invece il banco da lavoro C55B-D4, con misure di 410 x 70 cm, doppia gamba centrale con vano porta oggetti e sportello di chiusura, predisposizione per l’alloggiamento di 4 moduli sottobanco e portata massima di 1.600 Kg.



Questo modello viene proposto anche in versione pro, che a differenza di quella di base dispone anche di una presa per aria compressa con arrotolatore da Ø 8 mm, con due prese da 10A una Schuko e l'altra UE Plug per il collegamento degli elettroutensili.



Una soluzione altrettanto gettonata per officine e laboratori è rappresentata dai banchi da lavoro Endurance di Beta Utensili, come il modello C59A con 6 o 9 cassetti montati su guide telescopiche a sfera, piano di lavoro in legno multistrato, frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza, ripiano inferiore portaoggetti e fori per la collocazione di una morsa. Il banco da lavoro C59A è disponibile in varie dimensioni e colori, con modelli in arancio, grigio e rosso e configurazione ordinaria o corta.



Nel catalogo Beta sono disponibili anche banchi di lavoro in acciaio C56 con 2 cassetti e portata massima di 1.200 Kg, con piano in lamiera verniciata e 6 di gambe di sostegno per un supporto sempre stabile, oppure il banco da lavoro pieghevole C56PL facilmente trasportabile dove necessario.



Un prodotto completo è il banco da lavoro Beta Master Cargo C57SB, con 10 cassetti portautensili e una parete portaattrezzi, piano di lavoro in legno, capacità di carico statico di 1.800 Kg e serratura centralizzata frontale.



Tutti i vantaggi dei banchi da lavoro Beta



L’arredamento Beta comprende banchi da lavoro, portautensili, portapacchi ed elementi modulari che assicurano notevoli vantaggi. Innanzitutto, è possibile migliorare la produttività, grazie ad arredi che si adattano ad ogni necessità e aumentano l’affidabilità e il rendimento dell’attività lavorativa.



Inoltre, si tratta di prodotti che aiutano a risparmiare tempo, eliminando il superfluo dallo spazio lavorativo per mantenere soltanto gli strumenti di cui si ha bisogno e usufruire di una postazione più organizzata e funzionale.



I prodotti Beta permettono anche di ridurre gli infortuni, attraverso una corretta organizzazione dell’ambiente di lavoro che consente di ridurre al minimo i rischi di infortunio, con benefici anche nell’incremento dell’efficienza tramite una postazione ottimale di lavoro allestita in modo razionale per rendere i processi più performanti. L’arredo per officina Beta può essere personalizzato nella configurazione e nella scelta del colore, con tanti accessori che consentono di ottenere un allestimento customizzato.



Per ricevere supporto nella scelta dei prodotti Beta basta rivolgersi agli esperti di realtà specializzate come UtensileriaOnline, dove trovare una squadra di professionisti competenti e specializzati in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria.



Nella ferramenta online sono presenti non solo gli arredi Beta, ma anche tantissime soluzioni professionali per ogni esigenza di aziende, industrie e artigiani, con tutto quello che serve per allestire un ambiente di lavoro moderno, sicuro ed efficiente.