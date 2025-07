Beauty & Spa: 3 trend da considerare per l’estate

Lettini ad acqua: perfetti per le spa durante l’estate

I trattamenti di skincare perfetti per le spa durante l'estate

Il social che non ti aspetti

Il mondo beauty & spa si tinge di freschezza e di particolare eleganza, con l’arrivo dell'estate. Una stagione durante la quale non va in vacanza, dal momento che le strutture di questo settore risultano particolarmente gettonate da chiunque abbia voglia di dedicarsi un po' di tempo, concedendosi dei momenti di totale relax.Ma quali sono i trend più interessanti a cui dovrebbe dedicare attenzione chi gestisce un centro in tale ambito? Ce ne sono diversi: dai lettini ad acqua passando per alcuni trattamenti particolari di skincare fino ad alcune accortezze inerenti la comunicazione. Scopriamo insieme qualcosa di più.I lettini ad acqua rappresentano un alleato prezioso da offrire alla clientela per l'intera durata dell'anno, e non soltanto dunque durante il periodo estivo, affinché possa esplorare nuove frontiere del benessere.Si tratta di una tecnologia di ultima generazione, in grado di fungere persino come supporto da massaggio, combinando stimoli acquatici che rendono l'esperienza ancora più rilassante.Hanno inoltre il vantaggio di stimolare la circolazione e in particolare la microcircolazione, in maniera estremamente naturale, innescando un effetto linfodrenante decisamente piacevole.Disponibili in molteplici modelli, possono essere predisposti sia all'interno delle cabine, sia nell'ottica di offrire una fruizione più autonoma da parte della clientela.Tra le versioni più interessanti troviamo quelle cromoterapiche, particolarmente di tendenza.D'estate c'è il vantaggio che si ha più tempo per sé, o almeno questo vale per la maggior parte delle persone che sono solite concentrare buona parte delle proprie ferie in questo periodo dell'anno.Che è dunque perfetto per recarsi in una spa, con l’intento soprattutto di idratare la pelle in profondità, così da conferirle una sensazione più intensa di morbidezza.Quali sono i trattamenti che le strutture dovrebbero proporre? Accanto a quelli classici come peeling e pulizia del viso, non potrà mancare una proposta che tenga conto di ingredienti più freschi, nell’ottica sempre di rimuovere le cellule in eccesso: peeling e scrub diversi, quindi, solo più in linea con la stagione.Un'altra parte per la quale è consigliabile dedicare delle attenzioni in più sono gli occhi, nell'intento di regalare uno sguardo più rilassato e andando così a ridurre sia le borse che le occhiaie.Tutto questo ovviamente in aggiunta a dei trattamenti che stimolino la microcircolazione e il drenaggio, e dunque una pelle più tonica.È del resto anche per questo che i lettini ad acqua risultano particolarmente di tendenza, così come una proposta di solari di qualità: utile per garantire una protezione in più dai raggi UV.L'ultimo trend che segnaliamo per il mondo beauty & spa interessa la comunicazione.C'è un social che al momento può rivelarsi interessante per le attività che desiderano ottenere maggiore visibilità ed è TikTok.Diffuso soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, sta diventando di tendenza anche in altre fasce di utenti affini a quelle delle realtà che operano in tale settore. Si rivela interessante, in un approccio multicanale, per rilanciare l'immagine della struttura e renderla più fresca, originale e intrigante, proprio come l'estate.