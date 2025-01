Bellezza, arte e tradizione: il collezionismo dei tappeti antichi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chi conosce e apprezza i tappeti antichi sa bene quali emozioni riescano a suscitare: un tappeto d’epoca, realizzato con tecniche che sono state tramandate da un secolo all’altro, non è un semplice manufatto artigianale, ma può essere considerato al pari di una vera e propria opera d’arte. Il fascino dei tappeti antichi da collezione è insito nella cultura e nella tradizione a cui appartengono, così come nella bellezza dei colori e nella precisione dei disegni.Abbiamo chiesto a Morandi Tappeti , specialista in Italia, e online, nel commercio di tappeti antichi, di parlarci del valore e del fascino di questi preziosi e rari oggetti d’arte.

Capolavori unici e senza tempo

La particolarità dei tappeti orientali, e comunque di tutti i tappeti antichi realizzati a mano, è principalmente l’unicità: ognuno di questi tappeti racchiude un intero mondo e si riferisce a precisi elementi storici, culturali, artistici e religiosi, esprimendo le caratteristiche e la singolarità del luogo da cui ha origine. È questo intreccio tra luogo e anima a dare vita ad un’opera d’arte magnifica e dal profondo significato, in grado, anche dopo secoli, di catturare lo sguardo e di incantare.

Perché collezionare i tappeti antichi

Morandi Tappeti mette a disposizione degli appassionati un libro fotografico da scaricare

Oltre alla complessa tecnica dell’annodatura, che viene tramandata di generazione in generazione, i tappeti orientali antichi mostrano disegni, simboli, colori e motivi che si riferiscono a culture e identità ben precise: è un po’ come se ogni tappeto raccontasse la storia di un’intera epoca, rievocando emozioni e sentimenti provenienti dal passato e, soprattutto, dalla creatività e dalla fede dell’artista che lo ha realizzato.Esistono molte varietà di tappeti da collezionare: gli intenditori sanno molto bene che non si tratta unicamente dei rinomati tappeti persiani, ma di una vasta gamma di origini e di provenienze: tappeti caucasici, tappeti cinesi, tappeti turcomanni e anatolici, tappeti del Medioriente, della Turchia e dell’area mediterranea. In genere, i tappeti antichi da collezione sono esemplari unici o comunque rari, e averne uno nella propria casa significa aggiungere un tocco di atmosfera magica e spirituale.Alla base del collezionismo dei tappeti antichi si trova prima di tutto una grande passione per l’arte e per la storia e una profonda conoscenza del contesto culturale e spirituale a cui i tappeti di questo tipo sono legati. Un collezionista non solo investe il suo tempo nel ricercare, riconoscere e classificare i tappeti antichi, ma anche nel restaurarli, ripulirli e restituire loro tutto lo splendore originale. Non si tratta di un lavoro né di un hobby, ma del desiderio di conoscere tutta la storia e i sentimenti che ogni tappeto porta in sé: nodi, fili, intrecci e disegni diventano le tracce di un’epoca e la testimonianza di eventi e momenti determinanti.Il libro fotografico creato da Morandi Tatteti, disponibile a questo link , è una ricchissima raccolta di immagini dei tappeti più belli e densi di significato. Le immagini raccolte mostrano tutta la bellezza e lo splendore di ogni singolo tappeto e consentono di ammirarne la manifattura e il valore storico e culturale.Un tappeto antico è un legame con un’epoca lontana, e la raccolta di fotografie messa a disposizione da Morandi Tappeti invoglia a conoscere meglio il mondo dei tappeti antichi e a scoprirne tutti i segreti e le curiosità: le pagine di questo affascinante libro fotografico permettono di viaggiare attraverso il tempo e la storia, alla scoperta di antiche tradizioni artigianali e spirituali, per ammirare da vicino la grande bellezza, ma anche tutto il lavoro di manifattura, che si trova dietro ad ognuno di questi splendidi capolavori.