Bonus vacanze Inps 2024: tutti gli aggiornamenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è concluso da poco il termine ultime per l’ottenimento del Bonus Vacanze INPS 2024, rivolto principalmente a studenti, è un’iniziativa INPS che propone di partecipare a soggiorni studio in Italia o all’estero, durante i mesi estivi.Si tratta di fatto, di un bando a cui partecipare per potersi iscrivere ed essere selezionati. requisiti sono stabiliti dall’INPS stesso e possono essere visionati sul sito dell’ente qui linkato.La domanda di partecipaione va presentata solo online sul sito ufficiale, entro le scadenze previste e accompagnata, dai prerequisiti specifici, che ogni anno vengono comunicati.

Come già detto, questo bando è rivolto esclusivamente ai figli dei dipendenti pubblici, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria ex Fondo Credito.

Si tratta di un servizio che dà la possibilità di ottenere una copertura in denaro (borsa di studio) da spendere presso un tour operator certificato che organizzi viaggi convenzionati estate inpsieme, come per esempio sprachcaffe.com; una possibilità questa, di apprendimento e divertimento, in un contesto educativo sia italiano che estero, molto utile per lo sviluppo dei giovani e dei giovanissimi, i quali saranno assistiti h24 dal personale di viaggio.

È importante per questo, affidarsi ad un buon tour operator certificato e convenzionato INPS. Puoi trovare i nominativi online semplicemente cercando queste keyword.

Sappi che il Bonus “Estate INPSieme” non deve essere dichiarato nel modello 730.



Questo bonus, infatti, è esente da tassazione, in erogato sotto forma di contributo per le spese sostenute per soggiorni studio. Per approfondire la documentazione necessaria invece, per la presentazione del modello 730, e scoprire quali sono i redditi soggetti a tassazione, puoi dare un’occhiata qui.

Come Presentare la Domanda?

“Estate Inpsieme”, rappresenta un'opportunità significativa per studenti pensionati e per finanziare le loro vacanze, promuovendo il turismo, l’educazione e lo sviluppo di competenze. La presentazione della domanda è essenziale per accedere ai contributi, ed è fondamentale preparare per tempo tutta la documentazione necessaria.

Per accedere ai vari contributi INPS, non solo estateinpsieme, ma anche, bonus estivi per asilo nido o altri bonus vacanza 2024, è necessario seguire alcuni passaggi:

Accedere al sito INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS per l'autenticazione.

Compilare la domanda per il contributo che più ti interessa.

Inserire i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria, come l'ISEE aggiornato, molto importante, trattandosi di un requisito per la selezione. Se stai compilando la domanda per un figlio minorenne, l’ISEE necessario sarà quello dei due genitori (reddito nucleo familiare).



Consultare le graduatorie: dopo la scadenza, le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS e quello che ti resta da fare è attendere i tempi di lavorazione del provvedimento.Il tempo utile per la presentazione della domanda di “Estate Inpsieme”, è sempre quello dei mesi di marzo-aprile con leggere variazioni dei giorni, di anno in anno. Quest’anno, per l’edizione 2024, si aveva tempo per la presentazione online, dal 25 di marzo al 17 aprile.Non solo “Estate Inpsieme”: l’INPS ha scelto anche per il 2024 di erogare altri tipi di bonus vacanze e bonus per favorire l’iscrizione dei propri figli presso i centri estivi. Anche in questo caso, i riceventi bonus, sono i bambini e ragazzi figli di dipendenti statali o pensionati della pubblica amministrazione, dai 3 ai 14 anni di età.Il contributo massimo erogabile, corrisponde a 300 euro per figlio e per ottenerlo, l'ISEE della famiglia non deve superare i 24.000 euro (reddito complessivo annuo del nucleo familiare).Anche per il bonus asilo nido ed asilo nido estivo è necessario procedere con la domanda sul portale INPS ed attenersi alle procedure, che possono variare ricordiamo, a seconda del tipo di erogazione bonus richiesto.Sappi che in merito ai bonus vacanze, oltre a quelli specifici INPS, che coprono il territorio nazionale, esistono anche bonus regionali con specifiche differenti. Questi offrono sconti per attività turistiche in tutta la regione di residenza. Parliamo sempre ovviamente, di bonus pubblici, pertanto è necessario presentare, anche in questo caso, ISEE familiare ed altra documentazione.Fra gli altri bonus INPS, segnaliamo il bonus asilo nido 2024, creato per supportare le famiglie italiane con bambini piccoli, che permette il pagamento parziale delle rette per gli asili nido pubblici o privati (anche estivi), nonché l’assistenza domiciliare in alcuni casi specifici.Infine, il bonus pensionati, simile a “Estate Inpsieme Senior”, è destinato però solo agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'ex fondo credito e il fondo ex Ipost.