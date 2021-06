Bracciale tennis: un gioiello elegante e senza tempo

Il bracciale tennis è un gioiello che, da qualche anno, si è trasformato in una vera e propria tendenza della moda femminile, ideale da indossare in ogni occasione e abbinabile a qualsiasi tipo di look, dal classico al contemporaneo.Per quanto riguarda il design, il bracciale tennis è costituto da un sottile filo di diamanti, generalmente in oro bianco, esistono comunque anche varianti colorate e segmentate. Si tratta di un gioiello molto versatile, adatto in tutte le occasioni, per un effetto più scintillante si può anche indossarne diversi, affiancati uno all’altro.È possibile acquistare il bracciale tennis su fabioferro.eu , scegliendo tra diversi modelli, in oro bianco, giallo o rosa, con diamanti classici a taglio brillante o diamanti neri.Il motivo per cui il braccialetto di diamanti è noto con il nome di bracciale tennis è dovuto al fatto riguardante la tennista americana Chris Evert, che lo indossava durante un importante incontro sportivo. Pare che, avendolo perso durante il gioco, chiese di sospendere la partita per poterlo ritrovare.I bracciali tennis di oggi sono realizzati con la massima accuratezza in ogni dettaglio, soprattutto per quanto riguarda le chiusure, che vengono studiate in maniera tale da garantire la massima sicurezza.Il bracciale tennis è oggi considerato un gioiello tra i più eleganti e raffinati al mondo, molto apprezzato da donne di ogni età.In base alla caratura dei diamanti può essere costituito da un numero variabile da 45 / 50 fino ad un’ottantina di brillanti, incastonati e agganciati uno all’altro. Se montato con la massima cura e confezionato con eleganza, il bracciale tennis è senza dubbio uno dei regali più apprezzati e adatti ad una grande occasione.Come abbiamo detto, questo gioiello costituisce un’idea regalo molto elegante e gradita, perfetto da offrire in dono alla fidanzata, alla compagna, alla mamma o comunque a una persona importante. La sobrietà e la raffinatezza di questo bracciale lo rende perfetto a qualsiasi età, indipendentemente dall’occasione e dall’abbigliamento.Proprio in merito alla sua origine, è particolarmente adatto anche alle più sportive, che amano distinguersi con un dettaglio di stile e di eleganza. La linea delicata ed essenziale si addice anche alle giovanissime, che possono indossare un gioiello importante senza comunque appesantire il proprio look.Il bracciale è comunque uno dei gioielli più diffusi e indossati sia da uomini che da donne, in quanto appare sempre ben visibile, inoltre si tratta di un monile dal forte significato simbolico.Chi ama la gioielleria classica, può scegliere un bracciale in oro arricchito da pietre preziose colorate, con uno stile semplice e sempre attuale. Per chi invece preferisce l’originalità, un bracciale in argento antico, dal design eccentrico e vintage, infonde un’atmosfera vagamente gotica al look.I bracciali antichi originali sono piuttosto rari e sicuramente molto costosi, ma è comunque possibile trovare in commercio bellissimi gioielli realizzati in stile, adatti a chi apprezza un accessorio un po’ retrò.