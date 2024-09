Carta per l'ufficio: guida ai formati e ai tipi più usati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il formato A4 è il più usato e diffuso nei luoghi di lavoro tanto che è diventato lo standard. Il foglio misura esattamente 210 x 297 mm. Le stampanti sono tutte pensate per stampare fogli di questa grandezza perciò è necessario che ogni ufficio abbia una scorta di risme di carta A4 di qualità a portata di mano.Il foglio A4 è impiegato per usi generici; infatti, si usa per stampare comunicazioni, fatture, documenti, corrispondenza, annunci, dispense, fascicoli ma anche schede da colorare e compiti per casa quando si tratta di scuola.

Oltre al formato, le risme di carta si differenziano anche per la grammatura; se è di 80 g/m2 il foglio risulta molto sottile e adatto a stampe interne. Invece, la grammatura di 100/120 g/m2 è più adatta a comunicazioni esterne. Se la grammatura è superiore a 180/200 g/m2, si parla di cartoncino e non più di carta. Inoltre, la carta riciclata oggi è molto diffusa perché incorpora maggiori attenzioni verso l’ambiente.

La carta A3

Invece, le risme di carta A3 misurano 297 x 420 mm cioè il doppio di un normale foglio A4. È il formato più utilizzato per realizzare planimetrie, progetti tecnici e grafici, oltre a locandine o giornali.

Numerose stampanti permettono di caricare i fogli A3 per una stampa semplice e veloce senza intoppi. Tuttavia, per una stampa più formale, resistente e bella da vedere è consigliabile rivolgersi a una copisteria che assicura un finish lucido che fa assumere alla locandina un aspetto ancora più professionale.





I fogli A5

Il formato A5, invece, è la metà di un foglio A4 perciò misura 148 x 210 mm. Si tratta del formato più utilizzato per stampare flyer, brochure pubblicitarie, volantini.

In realtà, esiste un piccolo trucchetto per avere carta di formato A5 senza doverla acquistare appositamente. È sufficiente dividere il foglio di lavoro sul pc in due nel senso orizzontale. Una volta completato il lavoro nella parte superiore, è sufficiente copiarlo nella metà inferiore e mandare in stampa su un normalissimo foglio A4. Una volta che il foglio è stampato, basta tagliarlo a metà per avere il famoso formato A5. Naturalmente, per maggiore precisione, sarebbe opportuno effettuare il taglio con una taglierina, una di quelle macchine che dovrebbe sempre esserci in un ufficio ben fornito.

Carta e cartoncini colorati

Infine, è indispensabile che ogni ufficio si doti anche di fogli di carta colorata. Carta e cartoncini colorati sopperiscono a bisogni particolari perciò il loro è un uso più limitato. Caricati nella stampante, servono per realizzare copertine di fascicoli e dispense ma anche volantini divertenti.

In ambito scolastico, il cartoncino colorato è usatissimo per lavoretti durante l'educazione all’immagine.