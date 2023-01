Catene da neve e pneumatici termici: a cosa servono e quando montarli

I mesi invernali sono caratterizzati per gli automobilisti dalla presenza di ghiaccio (e in alcuni casi neve) sulle strade che vengono percorse.Proprio per questo motivo all’interno del codice della strada è stato introdotto l’obbligo delle dotazioni invernali per i veicoli, consultabile direttamente sul sito web del Ministero dei Trasporti , e nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di fornirti un quadro generale sulle diverse opzioni disponibili in modo da aiutarti a fare la scelta migliore per la tua auto.Le catene da neve sono un dispositivo che viene montato sulle ruote di un veicolo al fine di fornire maggiore aderenza sulla neve e sulla superficie ghiacciata.Sono costituite da una serie di maglie metalliche che vengono fissate intorno alla gomma dello pneumatico.Sono spesso utilizzate su veicoli leggeri, come automobili e camioncini, e possono essere montate sia su ruote anteriori che posteriori.In Italia, l'obbligo di montaggio delle catene da neve viene stabilito dalle autorità locali in base alle condizioni meteorologiche e allo stato delle strade. In genere, l'obbligo di montaggio delle catene da neve viene segnalato attraverso appositi cartelli stradali o mediante la diffusione di avvisi sui media locali.Normalmente si montano quando sulla strada sono presenti diversi centimetri di neve, che rendono così molto instabile la percorrenza e l’aderenza delle gomme all’asfalto.Il codice della strada stabilisce che tra il 15 Novembre e il 15 Aprile sia obbligatorio per un veicolo avere a bordo le dotazioni invernali e le catene da neve sono una buona opzione per chi abita in montagna (dove spesso e volentieri non bastano le gomme termiche).Si tratta anche di una buona alternativa per chi percorre raramente strade ghiacciate o abita in località dove non c’è molta probabilità di neve o ghiaccio in strada.

In questo caso è sufficiente dimostrare di avere delle catene omologate per il veicolo nel proprio bagagliaio pronte per essere montate. Se stai cercando alcuni consigli supplementari per la scelta delle migliori catene da neve clicca qui. Tramite la pagina appena citata potrai accedere al sito web catenedaneve.org, dove troverai delle analisi approfondite sulle diverse marche in commercio, in modo da scegliere eventualmente quelle che faranno maggiormente al caso tuo.



Cosa sono i pneumatici termici?



I pneumatici termici sono pneumatici progettati per garantire una buona aderenza sulla neve e sulla superficie ghiacciata. A differenza delle catene da neve, che vengono montate solo in caso di necessità, i pneumatici termici possono essere utilizzati tutto l'anno.

Sono caratterizzati da una mescola morbida e da un disegno del battistrada studiato appositamente per garantire una buona aderenza sulla neve e sulla superficie ghiacciata.



Quando è obbligatorio montare i pneumatici termici?



Come per le catene da neve, vale sempre l’obbligo del 15 Novembre – 15 Aprile. In questo caso si tratta di una soluzione più definitiva, in quanto i pneumatici vengono montati per tutta la durata del periodo, per poi essere sostituiti in primavera.

Questa soluzione è molto più costosa, ma allo stesso tempo più adatta per tutte le persone che abitano nel nord Italia in pianura e hanno spesso l’esigenza di percorrere strade che spesso e volentieri sono ghiacciate durante tutto l’arco della giornata.

In conclusione possiamo affermare che entrambe le soluzioni citate permettono di adempiere all’obbligo previsto dal codice della strada, ma ciascuna delle due è più adatta in situazioni specifiche differenti, come quelle appena descritte.