Cinque consigli per dare un volto nuovo al tuo living

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nasce così l’esigenza di rinnovare, di fare degli interventi o semplicemente dei piccoli cambiamenti per far si che questo luogo torni ad essere familiare e accogliente. Rinnovare il soggiorno non richiede necessariamente grandi investimenti o lavori impegnativi, con un po' di creatività e attenzione ai dettagli, puoi trasformare lo spazio come piace a te.Ripensa la disposizione dei mobili, aggiorna i tessuti e le texture, gioca con l'illuminazione e i colori delle pareti, aggiungi elementi decorativi significativi per dare un volto nuovo al tuo living. Continua a leggere questo articolo per approfondire e trovare tante idee.

Se vuoi un cambiamento radicale, considera di ridipingere le pareti e rifare il pavimento. Il colore delle pareti e la texture del pavimento hanno un impatto enorme sull'aspetto generale del soggiorno perché faranno da sfondo ai mobili e daranno una prima impostazione di stile all’ambiente.

Non aver paura di osare con le tinte, un colore audace su una parete può dare carattere e personalità alla stanza senza essere eccessivo. Mentre se preferisci un approccio più sobrio, le tonalità neutre come il beige, il grigio o il bianco sporco possono creare una base versatile che si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Se cerchi elementi complementari alle pareti, scegli tra questi pavimenti in ceramica moderni per avere il massimo della qualità e della resistenza. Gli stili sono tanti, effetto legno, pietra e marmo per abbinare facilmente i mobili che già hai e a cui sei affezionato.





Ripensa la disposizione dei mobili

Passando ai modi più semplici e meno costosi per trasformare il tuo soggiorno troviamo la riorganizzazione dei mobili. Spostare i pezzi che sono già presenti può dare al tuo spazio un aspetto completamente nuovo e migliorare il flusso e la funzionalità della stanza.

Inizia scegliendo un punto focale, questo potrebbe essere un camino, una grande finestra o un’opera d’arte e disponi i mobili in modo che orientino l'attenzione verso questo punto. Ciò ti permette di apprezzare nuovamente ciò che hai e guardarlo sotto un’altra prospettiva.



Aggiorna i tessuti e le texture

Un altro metodo valido per apportare delle modifiche è aggiornare i tessuti presenti nella zona living. Cuscini, coperte e tende sono importantissimi per l’atmosfera di una stanza. Valuta la sostituzione dei tessuti usurati e scoloriti, armonizza i colori tra di loro, scegli una linea guida da seguire per i futuri acquisti.

Puoi anche scegli colori e pattern che riflettano la stagione. Ad esempio, in estate potresti utilizzare tonalità sul blu per richiamare il mare mentre d’inverno toni più scuri come il marrone e il verde per creare un effetto più caldo.



Concentrati sull’illuminazione

L'illuminazione è un elemento spesso trascurato ma essenziale per trasformare il soggiorno. I metodi per illuminare sono molteplici. Prima di tutto, la luce naturale che non deve mai mancare, deve essere attenuata da tende per renderla soffusa. Per quanto riguarda la luce artificiale, le lampade da terra e da tavolo possono fornire l'illuminazione funzionale necessaria per la lettura o altre attività. Le luci dimmerabili invece sono perfette per guardare la tv o semplicemente riposare. Infine, utilizza luci d'accento per evidenziare elementi decorativi come opere d'arte particolari, piante o scaffali.



Aggiungi elementi decorativi e personali

Infine, se vuoi solo portare una ventata d’aria fresca, gli elementi decorativi sono il tocco finale che rende il soggiorno veramente tuo. Aggiungi pezzi che riflettano chi sei e i tuoi interessi. Quadri, fotografie, e oggetti d'arte possono raccontare la tua storia e creare un ambiente speciale. Anche le piante sono ottime alleate per trasformare il living, aggiungono colore e vivacità migliorando la qualità dell’aria.