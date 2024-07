Città di mare in Europa: quali sono le più belle e caratteristiche secondo JetCost

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Vecchio Continente offre una moltitudine di città di mare affascinanti e di grande impatto turistico. Oltre alle destinazioni più famose esistono infatti numerose località costiere minori ricche di storia, architettura e bellezze naturalistiche che meritano di essere visitate.

In questo articolo andremo a visitare 5 cittadine europee di mare, tra le migliori selezionate dagli utenti del sito JetCost.

Tra sport acquatici e storia millenaria eccovi a Tarifa

Iniziamo con una piccola cittadina situata nella punta meridionale della Spagna, Tarifa che incanta per la sua atmosfera autentica e per la vista sul Marocco. Sì, perché se siete fortunati e non c’è foschia dal promontorio potrete vedere il continente africano!

Tarifa è rinomata per i suoi venti costanti che la rendono una mecca per gli appassionati di windsurf e kitesurf. Lo scorso anno proprio qui Andrea Principi si è confermato campione del mondo di Kite Big Air salendo sulla parte più alta del podio vista mare.

Andare a Tarifaa significa incontrare le sue spiagge incontaminate, come Playa de Los Lances, con chilometri di sabbia bianca su cui passeggiare, rilassarsi e contemplare l’oceano.



La storia di questo gioiello europeo è segnata dalla presenza araba, visibile nelle mura della città vecchia e nel Castello di Guzmán el Bueno.

Tarifa è piccola, conta poco più di 15.000 abitanti, ma amata per il suo mix di cultura e natura capace di offrire un’esperienza unica tra sport e storia araba.

St Andrews: un connubio perfetto tra golf e storia medievale

Andiamo poi verso il nord Europa per visitare St Andrews, sulla costa orientale della Scozia. Questa cittadina è famosa per essere la culla del golf, ospitando il prestigioso Old Course, il campo più antico del mondo.

Immersa nella storia delle più antiche università europee, questa città universitaria fondata nel lontano 1413 è un autentico scrigno di cultura. Impossibile non ammirare le imponenti rovine della Cattedrale di St Andrews e il pittoresco Castello omonimo: autentici testimoni silenziosi di secoli di vicende medievali.

Un luogo incantevole, che attira non solo gli appassionati di golf, ma anche di storia e meraviglie naturali. La sua passeggiata fronte mare con i gabbiani che volteggiano sopra la testa e camminare tra le sue strade è come fare un viaggio nel tempo, immersi in un ambiente che continua a raccontare storie di un passato glorioso.

L’incantevole borgo siciliano di Cefalù

Incorniciata dalle acque scintillanti del Mar Tirreno, Cefalù si erge come un autentico gioiello del Mediterraneo. Il suo centro storico è dominato dall'imponente Cattedrale Normanna che ci parla di gesta di eroi, protagonista di un passato glorioso.

Questo incantevole borgo marinaro è rinomato per le sue spiagge dorate e le acque cristalline che attraggono visitatori da ogni dove, d’Europa e dal mondo. E ancora le strette e suggestive vie medievali, ricche di ristoranti tipici e negozi caratteristici, conducono al pittoresco porto, un luogo che sembra uscito da un quadro di Monet.

La storia di Cefalù è come un mosaico in cui si intrecciano influenze greche, romane e normanne dando vita ad un affresco culturale unico. Questa località, con il suo fascino eterno e la posizione mozzafiato, è una destinazione irrinunciabile per chi vuole immergersi nella vera essenza della Sicilia, tra bellezze naturali e testimonianze storiche che raccontano un tempo passato, ma sempre presente.

Visitare Venezia, ma stare in Portogallo ad Aveiro

Affacciata sulla splendida costa atlantica, Aveiro, spesso viene chiamata la 'Venezia del Portogallo'. È una cittadina che fa innamorare con i suoi suggestivi canali navigabili adornati dalle vivaci barche moliceiro. Questo pittoresco borgo è famoso per l'architettura in stile Art Nouveau e per le sue storiche salinas, dove ancora oggi si produce il pregiato sale marino.

Aveiro è un luogo di grande bellezza naturale. Le vicine spiagge di Praia da Barra e Costa Nova, sono rinomate per il surf e per le caratteristiche case a strisce colorate, aggiungono ulteriore fascino a questa destinazione.

L'atmosfera romantica e l'architettura pittoresca di Aveiro offrono un'esperienza unica, intrecciando cultura e natura. I visitatori vengono trasportati in un viaggio tra passato e presente, immersi in uno scenario da sogno

Un’Immersione nella cultura basca: Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz, incastonata sulla costa basca della Francia, è una cittadina affascinante e ricca di storia. Questo antico porto di pesca, famoso per le sue sardine e acciughe, conserva un fascino autentico con le sue case dai colori vivaci e le strade acciottolate.

La spiaggia principale chiamata Grande Plage, è protetta dalle onde dell'Atlantico, rendendola perfetta per famiglie e bagnanti. Abbiamo poi la Chiesa di San Giovanni Battista, dove Luigi XIV sposò Maria Teresa di Spagna nel 1660, che è un capolavoro del barocco basco.

Saint-Jean-de-Luz è amata per la sua combinazione di storia, cultura basca e bellezze naturali. Una cittadina calma e rilassante, ideale per chi cerca il 100% di tranquillità durante le vacanze. Passeggiare lungo il porto, gustare la cucina locale e immergersi nella vivace atmosfera delle feste tradizionali rende questa destinazione un'esperienza indimenticabile.

Tarifa, St Andrews, Cefalù, Aveiro e Saint-Jean-de-Luz: cinque gemme europee che ci trasportano in mondi affascinanti e ricchi di storia. Ogni luogo offre un mix unico di cultura, natura e tradizioni che cattura il cuore dei visitatori. Da Tarifa, con i suoi venti impetuosi e le spiagge sconfinate, alle antiche rovine medievali di St Andrews, passando per la magnificenza normanna di Cefalù e i canali pittoreschi di Aveiro, fino alla tranquillità basca di Saint-Jean-de-Luz.

Queste città non sono solo destinazioni turistiche, ma vere e proprie esperienze che ci invitano a esplorare e scoprire angoli nascosti e storie antiche.