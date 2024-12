Classifica ITQF: Sprint24 si conferma tra le migliori tipografie online italiane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il risultato, che vede per il quinto anno consecutivo Sprint24 classificarsi tra le eccellenze premiate, è il frutto dell'impegno di una realtà solida e innovativa, che porta sul web una formula efficiente, consolidata dall'esperienza più che ventennale nel settore degli stampati.Sprint24 si distingue infatti per un servizio che unisce alla dinamicità delle stampe online una lunga tradizione offline nel settore della comunicazione visiva: un'attitudine che ne accresce il valore qualitativo e la proietta, ancora una volta, verso il futuro dei servizi di stampa online.

Sprint24.com premiata dalla classifica I migliori e-commerce 2024

I migliori e-commerce 2024 è l'autorevole riconoscimento annuale con il quale l’Istituto Tedesco di qualità (ITQF) e il suo Media Partner, La Repubblica Affari & Finanza, danno risalto alle eccellenze italiane nei diversi settori del commercio digitale.Il proposito, anche quest'anno, è stato quello di selezionare e analizzare gli e-commerce che si sono distinti per la qualità della loro offerta e stabilire quali realtà online siano maggiormente capaci di soddisfare le esigenze dei clienti.Sprint24 ha conquistato il prestigioso riconoscimento Top shop 2024 nella categoria Commercio e ufficio - settore della stampa online - con un punteggio di 84,15. La valutazione, di gran lunga superiore alla media di settore, pari a 80,70, ha permesso alla nota tipografia online di scalare la classifica e collocarsi ai primi posti dei I migliori e-commerce 2024.

Il punteggio è stato calcolato sulla base del giudizio dei clienti e di una serie di test da parte di esperti, che hanno esaminato alcuni aspetti decisivi dell'e-commerce e il valore dell'offerta complessiva.

La valutazione ha esaminato, in particolare, la fruibilità, la funzionalità, la sicurezza e i servizi offerti dal portale Sprint24.com, attestando, con uno dei punteggi maggiori del comparto, l'eccellenza di una proposta di altissimo livello.

Questo ha permesso di mettere in luce le innumerevoli qualità che caratterizzano Sprint24 e che contribuiscono a renderla una realtà digitale unica nel suo settore.



Sprint24.com: i criteri oggetto della valutazione

Il riconoscimento che colloca Sprint24.com tra i migliori e-commerce 2024 premia prevalentemente l'efficienza di un portale innovativo, che permette di creare qualunque stampato - anche da zero - e realizzarlo con la massima semplicità.Tra le caratteristiche premiate, anche la funzionalità della piattaforma altamente digitalizzata: un editor ricco di opzioni nel quale creare stampati per il business distintivi e dalle elevate capacità comunicative.Le numerose possibilità di personalizzazione – dalla tipologia di carta, alle dimensioni, fino ai dettagli nobilitanti e alle plastificazioni – permettono di dare sfogo alla creatività e realizzare stampati dai design accattivanti, in linea con il brand o le specifiche esigenze aziendali.Al centro della valutazione anche aspetti come la sicurezza e il servizio, che hanno permesso a Sprint24 di distinguersi per l'affidabilità e la trasparenza.Del resto, nonostante la sua natura digitale, Sprint24 fonda la propria efficienza su una formula che pone sempre al centro il cliente e le sue specifiche necessità.Basandosi su un approccio scrupolosamente strutturato, il cosiddetto METODO STAMPA SEMPLICE®, assicura infatti comunicazione costanti, un servizio di consulenza e verifica dei file dedicato, una fase di configurazione e stampa che dà risalto al brand e un'attività che prevede tempistiche di spedizione sempre in linea con le scadenze dei committenti.La formula permette di realizzare volantini, calendari, biglietti da visita, agende e ogni altro tipo di progetto promozionale, con un servizio che punta alla qualità e fa in modo che nulla venga mai lasciato al caso.Il prestigioso riconoscimento che oggi colloca Sprint24 tra I migliori e-commerce 2024 è infatti una nuova conferma della qualità della sua proposta, nonché dei valori di rispetto, coerenza, ascolto e innovazione che da sempre guidano la sua attività nel mondo della stampa online.