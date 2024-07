Co.Mark: l’anno prossimo export delle imprese italiane al +4,5%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Doing Export Report : oltre a offrire previsioni e commenti sulle potenzialità di crescita, il gruppo controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze suggerisce nelle sue opinioni anche interessanti rotte commerciali per le vendite all’estero dei prossimi mesi e anni.Le recensioni degli analisti registrano una crescita dell’export italiano pari al 3,7% nell’anno in corso, che si consoliderà ulteriormente l’anno prossimo, con un aumento stimato pari al 4,5%.

È inoltre interessante individuare nei commenti degli esperti diversi riferimenti alla connessione tra crescita delle vendite oltreconfine e innovazione tecnologica delle imprese, binomio che si ripete in tutti i settori presi in considerazione dal report, dalla manifattura all’agricoltura.

La crescita parallela di digitalizzazione delle imprese e capacità di vendita all’estero conferma le opinioni di Co.Mark, la business unit di Warrant Hub per la consulenza export e marketing. Si pensi per esempio, sottolineano gli esperti di internazionalizzazione, a quanto le attività di marketing automation permettano di ottimizzare i processi di acquisizione dei clienti o a quanto, suggeriscono gli esperti di CoMark, gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possano migliorare il customer service.



Come viene messo in evidenza nei commenti di Comark, l’innovazione tecnologica è fondamentale anche a livello di prodotto: come dimostrato dalle recensioni sulle vendite all’estero, l’Italia è attualmente tra i leader dell’export di tecnologie low-carbon, con le vendite all’estero di beni LCT che l’anno scorso hanno raggiunto la soglia di 35 miliardi di euro e che quest’anno dovrebbero crescere ulteriormente dell’11,1%.

Nei commenti alle recensioni vengono inoltre indicati i mercati più promettenti per l’export delle imprese italiane: particolarmente interessanti, come già sottolineato nelle opinioni degli esperti di internazionalizzazione di Co.Mark, sono i Paesi extra-UE e in particolare i Paesi Gate (Growing, Ambitious, Transforming ed Emerging). Queste rotte commerciali oggi valgono 80 miliardi di euro e potrebbero valerne 95 tra due anni; si parla nello specifico dei mercati di Cina, Messico, Singapore, Brasile, Colombia, Turchia, Serbia, Egitto, Marocco, Sudafrica, India e Vietnam. Gli analisti evidenziano infatti l’importanza di queste rotte commerciali per lo sviluppo del Made in Italy: si prevede una crescita del 5,4% per l’anno in corso e del 7% per il prossimo.

Non vanno inoltre trascurate le opinioni positive degli esperti relative all’export di servizi: si stima una crescita media in valore del 4% nel triennio, soprattutto grazie allo sviluppo incessante di tecnologie digitali sempre più avanzate. Le analisi diffuse nel report permettono di guardare al futuro con ottimismo: le aziende italiane potranno infatti sfruttare le potenzialità offerte dalla digitalizzazione per sviluppare il proprio business all’estero.