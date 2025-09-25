Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti

Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti

Imparare a gestire i propri risparmi è imprescindibile per garantire una stabilità finanziaria duratura

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il contesto economico è in continuo mutamento, per questo motivo imparare a gestire i propri risparmi è imprescindibile per garantire una stabilità finanziaria duratura. Le turbolenze dei mercati, l’inflazione e l’incertezza occupazionale impongono a famiglie e individui una maggiore attenzione alla pianificazione delle proprie finanze. Come adottare una strategia consapevole e sostenibile, capace di affrontare il presente e costruire un futuro solido? Approfondiamo meglio l’argomento.

Gestire e investire i soldi: alcuni consigli

Il risparmio rappresenta la base, la riserva utile per affrontare spese impreviste o eventi eccezionali. In tal senso, è consigliato creare un fondo d'emergenza: una somma facilmente accessibile, equivalente a circa tre o sei mesi di spese essenziali, da utilizzare solo in caso di reale necessità. Un metodo che permette di affrontare serenamente imprevisti come una perdita di reddito, guasti domestici o spese mediche urgenti, senza dover ricorrere a debiti o disinvestimenti forzati.
Una volta consolidato il fondo di sicurezza, si può pensare alla costruzione di un piano d’investimento, calibrato sul proprio profilo di rischio, gli obiettivi di vita e l’orizzonte temporale. Si suggerisce di diversificare gli strumenti finanziari, distribuendo il capitale su asset differenti per ridurre il rischio complessivo.
Oltremodo la pianificazione delle spese quotidiane gioca un ruolo centrale per le famiglie, tenendo sotto controllo il budget per aggiornarlo man mano.

Come migliorare la capacità di gestione dei fondi?

Saper gestire il denaro è una competenza che può e deve essere coltivata.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Migliorare la propria capacità di gestione dei fondi significa apprendere nozioni economiche e finanziarie, comprendere i meccanismi dei mercati e i comportamenti dei consumatori. È un processo formativo che consente di affrontare con maggiore lucidità le decisioni quotidiane, ma anche quelle di medio e lungo termine, come la scelta di un mutuo o di un investimento previdenziale.
Acquisire familiarità con concetti chiave consente di leggere in modo critico le offerte bancarie, valutare la convenienza dei prodotti assicurativi e orientarsi nel mondo degli investimenti. È utile dedicare tempo alla lettura di fonti affidabili, alla partecipazione a webinar o corsi online, oppure al confronto con esperti indipendenti del settore.

Valutazione finanziaria, le cose da sapere

Secondo un’indagine condotta nel 2023 sull’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini europei, soltanto il 25% degli italiani ha una conoscenza finanziaria elevata, mentre il 49% possiede una competenza media e il 26% si colloca su livelli bassi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Questi dati, seppur allineati con la media europea, evidenziano un divario importante rispetto ai Paesi del Nord Europa (Olanda, Finlandia e Danimarca) in cui oltre il 40% della popolazione mostra competenze approfondite in ambito finanziario.
Per rispondere a questa carenza, nel 2017 il governo italiano ha istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con l’obiettivo di promuovere iniziative formative rivolte a tutti i cittadini. Tra le più importanti spicca il Mese dell’educazione finanziaria, che si svolge ogni ottobre e prevede eventi, incontri, contenuti digitali e laboratori didattici per accrescere la conoscenza su temi chiave come risparmio, previdenza, investimenti e assicurazioni.
Il coinvolgimento attivo in queste iniziative è un’opportunità concreta per colmare il gap culturale esistente e costruire una società consapevole, capace di affrontare le sfide economiche con strumenti adeguati. Le decisioni finanziarie attualmente influenzano la qualità della vita, ed è opportuno migliorare la propria alfabetizzazione economica per una garanzia a lungo termine.
Fonte: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2953
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

Giovanni Giamminola: 'L’AI è apolitico. È inevitabile'

Giovanni Giamminola: 'L’AI è apolitico. È inevitabile'

Soft skills e sanità: come competenze non cliniche migliorano l’efficacia dei professionisti

Soft skills e sanità: come competenze non cliniche migliorano l’efficacia dei professionisti

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Focus auto: acquisto VS noleggio

Focus auto: acquisto VS noleggio

Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde

Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde

Avvocato Dentista: cosa fa e come può aiutare i professionisti del settore

Avvocato Dentista: cosa fa e come può aiutare i professionisti del settore

Tabella sezione cavi elettrici: cos’è e a cosa serve

Tabella sezione cavi elettrici: cos’è e a cosa serve