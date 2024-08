Come scegliere una pompa idraulica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ci sono diversi tipi di pompe, impiegate in ambito industriale per la movimentazione dei fluidi ma anche nella vita di tutti i giorni. Pensiamo, ad esempio, al gesto quotidiano di aprire il rubinetto per lavarsi le mani. Alla base ci sono necessariamente delle elettropompe che rendono possibile l'approvvigionamento idrico e la distribuzione. E accanto a questo esempio ce ne potrebbero essere moltissimi altri…

Quello delle pompe idrauliche è un mondo molto vasto, ma proprio per questo scegliere il prodotto giusto è ancora più importante e può fare la differenza in termini di efficienza dell’impianto, durata di vita del prodotto e risparmio energetico.



Tutte le tipologie di elettropompe sono costituite dagli stessi elementi costitutivi:il corpo pompa, dove il flusso si incanala in aspirazione e in mandata;la girante, il cuore dell'idraulica di ogni pompa, quella che con il movimento trasferisce energia al fluido;il motore e l'albero a cui è connessa la girante.

Oltre a queste parti costitutive comuni, le elettropompe condividono anche gli elementi che vanno considerati quando si tratta di scegliere una pompa:la portata richiesta, che corrisponde al volume di fluido da convogliare nell’unità di tempo;la prevalenza, cioè il dislivello massimo di sollevamento;le caratteristiche del fluido da pompare (composizione, concentrazione, temperatura, ecc.).

È dunque fondamentale conoscere bene le caratteristiche del circuito idraulico, valutare eventuali perdite di carico, considerare la natura del liquido da pompare. Solo in questo modo sarà possibile scegliere il tipo di pompa più adatto, dimensionarlo correttamente in base all'applicazione e alle performance attese.



Tra le varie tipologie disponibili sul mercato, le pompe centrifughe sono senz’altro le più versatili e possono vantare un campo di applicabilità particolarmente esteso. Questa tipologia di pompe, infatti, riesce a fornire un range molto elevato sia di portata che di prevalenza.Abbiamo poi la grande distinzione tra pompe di superficie e pompe sommerse. Quest’ultime sono pompe centrifughe che possono essere posizionate direttamente nel fluido da movimentare. Le pompe sommerse hanno motori e corpi pompa sigillati e non necessitano di essere innescate in quanto il liquido entra nel dispositivo per poi essere spinto dalla girante fuori dalla pompa per mezzo della forza centrifuga. Il principale criterio di scelta tra questi due diversi tipi di pompe dipende dall’altezza di aspirazione: se la profondità a cui si trova il liquido supera i 7 metri, allora la pompa di superficie non è adatta a movimentarlo ed è opportuno ricorrere a una pompa sommersa.Su waterfitters.com , rivenditore all’ingrosso di prodotti e tecnologia idraulica, sono disponibili le migliori tipologie di pompe idrauliche per le diverse applicazioni, residenziali e industriali. Prodotti selezionati per rispondere ai più elevati standard qualitativi.