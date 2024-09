Compressori oil-free per il beverage

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

un’aria sempre pulita e incontaminata , riducendo le contaminazioni e i consumi.Si presentano quindi anche come ottimi alleati nella battaglia per la sostenibilità.

I compressori industriali si differenziano in due tipi:I compressori oil-free sfruttano materiali autolubrificanti per garantire l’assenza di attrito durante il funzionamento del macchinario, questo tipo di compressori viene solitamente utilizzato nell’industria alimentare e in quella medicale. Infatti l’assenza di olio permette di fornire un’aria compressa più pulita e incontaminata. L’assenza di olio però non impedisce il buon funzionamento del macchinario, in quanto, il cilindro viene rivestito da materiali autolubrificanti garantendo in questo modo il passaggio del pistone senza la formazione di attrito.

I compressori ad olio invece utilizzano l’olio come lubrificante per evitare l’attrito generato dal pistone all’interno del cilindro. La lubrificazione è necessaria per evitare malfunzionamento o addirittura il blocco del macchinario. Il problema di questo tipo di compressori è che l’aria compressa può essere contaminata dalla presenza di olio e quindi nociva per l’uomo e per l’ambiente. Questo tipo di compressori vengono solitamente utilizzati in campo industriale o automotive.

I compressori oil-free sono impiegati nelle apparecchiature medicali perché devono garantire la salute del paziente e nel settore alimentare per non contaminare le bevande con cui entrano in contatto.



I compressori oil-free trovano un cospicuo impiego nell’industria alimentare all’interno del contesto della distribuzione di bevande. Ciò accade perché grazie a questi sistemi innovativi è possibile avere un macchinario efficace ma soprattutto non nocivo al prodotto che verrà poi fornito dall’azienda.



MGF Compressor offre un'ampia gamma di compressori dedicat al mondo beverage per la distribuzione di bevande per l’industria alimentare.

I compressori sono di diverso tipo: i più piccoli possono essere utilizzati in maniera semi-professionale e professionale, i compressori di medie dimensioni vengono solitamente utilizzati per impianti più grandi come quelli di grossi pub, ristoranti o pizzerie, fast food, centri sportivi; i compressori più grandi vengono solitamente utilizzati per i grandi produttori di birra.

MGF Compressor ha creato una gamma di compressori oil-free per KeyKeg, i quali presentano le seguenti caratteristiche:

capacità di sostituzione di anidride carbonica: questo permette di eliminare lo spazio di stoccaggio delle bombole;

assenza di vuoti;

oil-free: garantisce un alto standard qualitativo, nessuna manutenzione, consumi minimi ed ingombri ridotti;

assenza di rumore: la presenza di una cappottina insonorizzata permette di ridurre la rumorosità del compressore.



I compressori oil-free possono essere applicati a diverse produzioni nell'ambito alimentare, vediamone alcune:Macchine da caffè: per una bevanda a base di caffè di ottima qualità è necessaria una spinta dell’acqua riscaldata ad una pressione costante attraverso una capsula o una cialda, a seconda del funzionamento della macchina. In questo caso è ottimale utilizzare dei compressori a pistoni, i quali sono in grado di garantire la pressione necessaria ad estrarre l’aroma di un buon caffè.Erogatori per bevande: solitamente vengono utilizzati per cerimonie o eventi privati, sono costituiti da un sistema di raffreddamento affiancato ad un piccolo compressore che consente di spillare la bevanda desiderata. In casi specifici può essere aggiunto un pressostato che regola la fuoriuscita della bevanda.Produzione di azoto: durante la compressione ciò che viene prodotto non è altro che azoto ad alto grado di purezza. Ma come funziona? Il compressore spinge l’aria compressa attraverso una serie di filtri per liberarla dalle impurità prima del suo ingresso nel generatore, attraverso un secondo filtro vengono eliminati ossigeno e biossido di carbonio, ecco che abbiamo ottenuto dell’azoto puro.

L’utilizzo di aria compressa è differente in ogni impianto dell'industria alimentare, l’aria compressa alimenta e controlla tutti i macchinari dalla lavorazione della materia prima, al trasporto ed imballaggio del prodotto.Negli impianti di lavorazione di frutta e verdura l’aria compressa viene utilizzata per garantire la pulizia dei contenitori che andranno a contatto con la materia prima, per lo smistamento dei prodotti in maniera automatica e per i sistemi di imballaggio.Ovviamente in tutti questi processi l’aria deve essere priva di contaminazioni, come olio, umidità o microrganismi, per questo motivo è consigliabile usare compressori oil-free ed essiccatori di aria compressa, i quali garantiscono l’assorbimento dell’umidità ancora prima che essa divenga compressa.Tutto ciò deve avvenire anche se l’aria non entra in stretto contatto con i prodotti.Un altro fattore molto importante per un compressore oil-free impiegato nel beverage è l’affidabilità, infatti è probabile che i compressori siano tenuti a lavorare 24h su 24h, quindi devono essere in grado di sostenere un carico di lavoro così alto.I compressori oil-free di ultima generazione sono conformi anche alle normative della sostenibilità , garantendo sia efficienza che capacità di non influire negativamente sull’uomo e sull’ambiente. Infatti essi non andranno a disperdere nell’aria sostanze nocive, come accade con i compressori lubrificati ad olio.La qualità dei compressori influisce sulla qualità del prodotto finale, è importante quindi tenere conto di alcuni fattori: utilizzare le tecnologie adatte, garantire zero rischi di contaminazione, robustezza ed affidabilità.I compressori green di ultima generazione hanno apportato migliorie rispetto ai precedenti, garantendo un rispetto per l'ambiente, riduzione di emissioni e consumi.Peso del prodotto: diminuito del 31%Volume del prodotto: diminuito del 23 %Consumo: diminuito del 25 %, grazie al miglioramento del fluido dinamico del cilindro e delle valvoleEmissioni di co2: diminuite del 25 5Rumore: possibilità di riduzione del rumore grazie all’insonorizzazione delle calotte.

I compressori oil-free sono regolamentati dalla normativa ISO 8573 dedicata all’aria compressa.