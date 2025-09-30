Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Risparmiare spazio è un’esigenza sempre più diffusa in ambito domestico al giorno d’oggi. Soprattutto nelle grandi città, gli appartamenti piccoli vanno per la maggiore. Quando si tratta di arredarne uno, non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto in quanto, per fortuna, esistono diverse soluzioni per gestire la situazione.
La consolle allungabile è una di queste. Non è un caso che si tratti di uno dei complementi d’arredo più richiesti da chi vuole coniugare comodità e ottimizzazione dello spazio nel living, la zona della casa più utilizzata in assoluto tra convivialità, studio, lavoro e attività fisica.
Con un solo prodotto, infatti, si possono soddisfare diverse esigenze. Tra le principali troviamo l’arredamento della zona dell’ingresso.
Sia nei casi in cui è separata dal resto della zona giorno sia quando, invece, non ci sono porte o corridoi a dividerle, è sempre necessario curarla nel dettaglio, in quanto rappresenta il teaser della casa.
La consolle allungabile, quasi sempre caratterizzata da un piacevole design minimal, è l’alleata perfetta per renderla speciale in quanto utilizzabile come tavolo per riporre soprammobili, vasi con fiori e altri elementi decorativi.
Data la popolarità del complemento, nel corso degli anni le aziende hanno ampliato notevolmente la gamma di scelte per quanto riguarda i colori.
Chi ama l’idea
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
di creare, in casa, un ambiente raffinato, non potrà che essere felice al pensiero di poter scegliere consolle di cromie che variano dal verde bosco, molto di moda negli ultimi due anni circa, al beige.
In entrambi i casi, si parla di alternative che stanno bene con le pareti bianche, grande classico che non tramonta mai, ma anche contro muri ricoperti con carte da parati di tinte che vanno dall’elegantissimo grigio fino all’azzurro.
In tutte le situazioni, al centro dell’attenzione c’è quel mood che strizza l’occhio al minimalismo, stile che ci ha insegnato, come nessuno prima, a conciliare eleganza e risparmio economico, senza però fossilizzarsi sulla dicotomia tra bianco e nero.
 

Alleata perfetta dei momenti di convivialità

Quando si ha a che fare con spazi piccoli nella zona giorno, capita di sentirsi, almeno nei primi momenti, sull’orlo della disperazione soprattutto se si ama organizzare momenti di convivialità con le persone care.
Nei casi in cui il salotto o l’open space salotto-cucina sono di metratura contenuta, la parole d’ordine è una e una sola: flessibilità.
Questo è il motivo per cui è opportuno evitare di acquistare tavoli allungabili pesanti, elementi d’arredo dei quali, dopo poco tempo, è facile stufarsi.
L’approccio giusto è quello di puntare su soluzioni facili
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
da spostare, come appunto la consolle allungabile che, al bisogno, può essere posizionata nel living e adattata per ospitare tanti commensali.
In commercio si trovano anche delle panche abbinate, anch’esse facile da montare e smontare.
 

Come scegliere la consolle perfetta

A questo punto, non resta che soffermarsi sui consigli per scegliere la consolle perfetta (premessa doverosa: il gusto personale deve rimanere sempre la linea guida principale).
Se si ha intenzione di posizionarla nell’ingresso, è bene valutare le peculiarità del resto dell’arredamento e tenere in considerazione il fatto che, nella suddetta area della casa, è bene mantenersi su un mood sobrio.
Massimo due colori dominanti: ecco il principale consiglio da seguire e da tenere in mente quando si sceglie quale consolle acquistare.
Un altro aspetto a cui fare attenzione sono le finiture: scegliere tra lucido e opaco e trovare la soluzione giusta implica, ancora una volta, un ragionamento sul resto dell’arredamento e sulle caratteristiche di accessori anche piccoli, per esempio i vasi di fiori, ma in grado di determinare fortemente l’estetica dello spazio.
Ultimo suggerimento è quello di puntare ai prodotti made in Italy, il massimo dal punto di vista della qualità.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

Soft skills e sanità: come competenze non cliniche migliorano l’efficacia dei professionisti

Soft skills e sanità: come competenze non cliniche migliorano l’efficacia dei professionisti

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

Come funziona la sinterizzazione del metallo e quali benefici offre

Come funziona la sinterizzazione del metallo e quali benefici offre

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti

Come gestire i propri risparmi? I consigli degli esperti

Focus auto: acquisto VS noleggio

Focus auto: acquisto VS noleggio

Quali sono gli errori da non commettere con la fatturazione elettronica

Quali sono gli errori da non commettere con la fatturazione elettronica

Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde

Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde