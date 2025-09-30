Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

La consolle allungabile è una di queste. Non è un caso che si tratti di uno dei complementi d’arredo più richiesti da chi vuole coniugare comodità e ottimizzazione dello spazio nel living, la zona della casa più utilizzata in assoluto tra convivialità, studio, lavoro e attività fisica.
Con un solo prodotto, infatti, si possono soddisfare diverse esigenze. Tra le principali troviamo l’arredamento della zona dell’ingresso.
Sia nei casi in cui è separata dal resto della zona giorno sia quando, invece, non ci sono porte o corridoi a dividerle, è sempre necessario curarla nel dettaglio, in quanto rappresenta il teaser della casa.
La consolle allungabile, quasi sempre caratterizzata da un piacevole design minimal, è l’alleata perfetta per renderla speciale in quanto utilizzabile come tavolo per riporre soprammobili, vasi con fiori e altri elementi decorativi.
Data la popolarità del complemento, nel corso degli anni le aziende hanno ampliato notevolmente la gamma di scelte per quanto riguarda i colori.
Chi ama l’idea
In entrambi i casi, si parla di alternative che stanno bene con le pareti bianche, grande classico che non tramonta mai, ma anche contro muri ricoperti con carte da parati di tinte che vanno dall’elegantissimo grigio fino all’azzurro.
In tutte le situazioni, al centro dell’attenzione c’è quel mood che strizza l’occhio al minimalismo, stile che ci ha insegnato, come nessuno prima, a conciliare eleganza e risparmio economico, senza però fossilizzarsi sulla dicotomia tra bianco e nero.
Alleata perfetta dei momenti di convivialitàQuando si ha a che fare con spazi piccoli nella zona giorno, capita di sentirsi, almeno nei primi momenti, sull’orlo della disperazione soprattutto se si ama organizzare momenti di convivialità con le persone care.
Nei casi in cui il salotto o l’open space salotto-cucina sono di metratura contenuta, la parole d’ordine è una e una sola: flessibilità.
Questo è il motivo per cui è opportuno evitare di acquistare tavoli allungabili pesanti, elementi d’arredo dei quali, dopo poco tempo, è facile stufarsi.
L’approccio giusto è quello di puntare su soluzioni facili
In commercio si trovano anche delle panche abbinate, anch’esse facile da montare e smontare.
Come scegliere la consolle perfettaA questo punto, non resta che soffermarsi sui consigli per scegliere la consolle perfetta (premessa doverosa: il gusto personale deve rimanere sempre la linea guida principale).
Se si ha intenzione di posizionarla nell’ingresso, è bene valutare le peculiarità del resto dell’arredamento e tenere in considerazione il fatto che, nella suddetta area della casa, è bene mantenersi su un mood sobrio.
Massimo due colori dominanti: ecco il principale consiglio da seguire e da tenere in mente quando si sceglie quale consolle acquistare.
Un altro aspetto a cui fare attenzione sono le finiture: scegliere tra lucido e opaco e trovare la soluzione giusta implica, ancora una volta, un ragionamento sul resto dell’arredamento e sulle caratteristiche di accessori anche piccoli, per esempio i vasi di fiori, ma in grado di determinare fortemente l’estetica dello spazio.
Ultimo suggerimento è quello di puntare ai prodotti made in Italy, il massimo dal punto di vista della qualità.