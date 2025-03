Consultinvest e Cittadella Vis Modena: insieme per l'educazione finanziaria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alessandra Dal Borgo è consulente finanziario Consultivest. La sua esperienza professionale più che ventennale nel settore bancario, finanziario e assicurativo la ha portata ad avere una formazione professionale personale variegata che le permette di offrire una consulenza completa sia nel settore aziendale che per famiglie o settore personale. Parallelamente ha anche incentivato la scelte di Consultivest di investire come sponsor del Cittadella Vis Modena.

Quali sono le motivazioni che hanno portato a incardinare la collaborazione con il Cittadella Vis Modena? La sponsorizzazione in un campo come quello del calcio dilettantistico va di pari passo con la condivisione dei valori sociali che stanno alla base di una realtà come il Cittadella Vis Modena. I risultati in termini sportivi sono importanti, ma qual è il valore della visibilità offerta al di là del dato strettamente pubblicitario?

'Consultinvest da ormai più di 10 anni è sempre stata attiva e sensibile alle sponsorizzazioni sportive. Il motivo principale è perché nello sport ritroviamo valori importanti che rispecchiano anche i nostri principi: impegno, dedizione, passione, miglioramento, condivisione, unione, collaborazione. Oltre ai valori fondamentali, abbiamo sempre cercato nelle società che supportiamo nello sport un fair play condiviso. Anche io, come rappresentante di Consultinvest in Cittadella, ho molto caldeggiato e supportato questo nostro impegno in questa società per le tante attività anche tra i ragazzi, bambini e famiglie che fanno grandi sforzi per far crescere le nuove generazioni in ambienti sani e propositivi. Personalmente mi sono resa disponibile nel fornire corsi di educazione finanziaria gratuitamente ai giocatori di Cittadella e questo progetto ha avuto ottimi risconti dei partecipanti.

Anche quest'anno ripeteremo l'esperienza attivando altri nuovi servizi a disposizione di varie categorie di giocatori e famiglie. Il nostro interesse non è solo pubblicitario, ma veramente di contributo per aiutare con nuove iniziative ed attività tutta la grande famiglia di Cittadella, dai più piccoli fino ai professionisti'.'Noi siamo nati a Modena nel 1988 nel cuore di Modena cioè in Piazza Grande 33 dove ancora tuttora siamo oltre che a Milano e in tutta Italia. Noi come tutte le aziende sul territorio abbiamo nel nostro Dna due caratteristiche: affettività ed imprenditorialità. Abbiamo un approccio indipendente in quanto non dipendiamo da nessun gruppo bancario, ma siamo tra i player importanti sul territorio nazionale per la gestione e consulenza. Tutti gli anni riceviamo premi ed attestati di grande prestigio per i risultati che otteniamo per i nostri clienti, ma senza mai dimenticare l'approccio umano e d'ascolto per le diverse esigenze personali ed aziendali. Il nostro successo deriva da una visone chiara di crescita insieme ai nostri clienti e partners con cui creare anche nuovi strumenti e servizi nel corso del tempo. Una visione che ci porta a sempre continue evoluzioni e metamorfosi finanziarie. Siamo dinamici ed attenti del cambiare nel tempo i nostri servizi per essere vicini a chi si rivolge a noi'.'I progetti per il futuro sono di nuove collaborazioni per ampliare i nostri servizi e migliorarli sempre. A breve sul mercato renderemo attivo il primo ed unico fondo sulla Blue Economy dove andremo a riqualificare tutti i principali porti in Italia. Questo è un passo innovativo e di grande importanza per il nostro Paese che sta affrontando un grande cambiamento infrastrutturale doveroso per essere ancora una grande Nazione. Come professionista continuo ogni giorno a dare ai miei clienti e non un approccio alla finanza in modo costruttivo, basato su una base importante di attenzione e dialogo accompagnato da un'esperienza di 25 anni. Amo il mio lavoro che porto avanti con grande entusiasmo e nel quale non smetto mai d'imparare. Con curiosità e voglia di migliorare mi aggiorno costantemente in un mondo sempre in evoluzione'.