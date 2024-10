Conviene aprire una macelleria? Trend, attrezzatura e osservazioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi ci sono molti più vegetariani e vegani che sono alla ricerca di alternative alla carne. Non solo: gli stessi onnivori, però, dedicano grande attenzione alla scelta delle carni da portare a tavola, non solo per il taglio, ma anche per la provenienza stessa.Dunque, conviene aprire una macelleria? Sì, a patto di organizzare il lancio del proprio business nei minimi dettagli. Dall’ acquistare l’attrezzatura per macelleria necessaria per aprire un’attività fino ai fattori importanti da considerare, ecco alcuni consigli.Sappiamo già dove apriremo la nostra attività? Allora dobbiamo assolutamente valutare la concorrenza presente in zona: non solo altre macellerie stesse, ma supermercati, ipermercati, che possono dare del filo da torcere agli affari.

Per ovviare a questo problema, è necessario studiare i trend del settore e offrire alla clientela un vasto assortimento, ma anche della carne dal rapporto qualità/prezzo elevata.

La fettina è un’abitudine, ma non solo: i trend di mercato

Molti degli italiani non hanno mai perso l’abitudine di comprare la classica “fettina” dal macellaio. Sì, è vero che il nostro stile di vita è cambiato, che siamo propensi a valutare anche altre specialità, ma il consumo di carne è tutt’oggi abbastanza stabile.

L’idea in più è di proporre tagli pregiati, di qualità, dove la filiera di produzione è controllata. Gli ambiti poi più ibridi, come le gastro-macellerie,

possono valutare di preparare dei piatti a base di carne per stuzzicare la curiosità della clientela.

Non solo: le specialità del territorio sono sempre piuttosto amate: cucinare secondo le tradizioni locali è una scelta molto apprezzata al giorno d’oggi, proprio per riscoprire i sapori di una volta, quelli delle nostre nonne.



Invece, le macellerie gourmet rientrano tra i trend da considerare: è vero che l’investimento iniziale potrebbe essere più alto rispetto a un’attività tradizionale, ma questi luoghi rimangono dei veri e propri templi del gusto per molti appassionati di carne.

La qualità delle attrezzature per macelleria

Naturalmente, in una macelleria soprattutto, c’è la necessità di comprare tutto il necessario per la lavorazione della carne, come sterilizzatori, tritacarne professionali, o ancora insaccatrici manuali, ceppi e taglieri e tanto altro.

Non dimentichiamo, infatti, l’importanza dei segaossi a nastro, degli sterilizzatori di coltelli, pressa hamburger e tanto altro. Prodotti che consentono di ottimizzare le preparazioni e di offrire solo il massimo alla clientela.

Il marketing, un sostegno per le macellerie di oggi

Sono tantissime le macellerie antiche sul territorio italiano. Molte hanno scelto di usare i social per sponsorizzare la propria attività e per mostrare i prodotti in vendita. Una mossa che, naturalmente, sul lungo termine, premia.

Soprattutto oggi, il marketing ha la sua rilevanza in termini di pubblicità, di promozione e di reputazione. E per un nuovo business, può fare davvero la differenza.

Cosa suggeriamo? Di aprire almeno un profilo su Instagram o la scheda di Google My Business: un modo per iniziare a essere trovati dai potenziali clienti.