Cosa considerare quando si deve scegliere la porta del garage

Ciò che si ignora, il più delle volte, è quanto sia importante installare una porta adeguata, sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto per la sicurezza della nostra abitazione. Non è raro che le infrazioni avvengano, infatti, proprio partendo dal garage, talvolta più facilmente accessibile.Scegliere la giusta porta, quindi, permette di avere certezza in merito a questi ambiti. Deve essere elegante, in linea con lo stile di casa nostra, ma deve soprattutto essere affidabile e sicura.Dalla tipologia di apertura al materiale, passando per l’isolamento termico e le opzioni di automazione, ogni dettaglio può fare la differenza.

In questo articolo forniremo qualche utile indicazione per orientarsi nella scelta della giusta porta per il garage, sia che tu ne stia costruendo uno nuovo, sia che tu voglia semplicemente cambiarla e rinnovarla.



Che tipi di porte per garage esistono

La prima cosa da conoscere, quando si vuole cambiare la porta del garage, è quali tipologie sono presenti sul mercato. Alcune scelte sono tra le più comuni, come nel caso della porta a battente, la quale si apre in due sezioni, proprio come una porta tradizionale.

Tuttavia, richiede spazio libero davanti al garage per consentire l'apertura completa, il che la rende adatta solo a chi dispone di ampie aree esterne.

Un’altra tipologia molto usata sono le porte scorrevoli, che si muovono quindi lungo un binario e che possono essere formate da un singolo pannello o da più pannelli sovrapposti. Queste porte sono ideali per chi ha spazio laterale sufficiente e cerca una soluzione pratica e senza ingombri.

Tra le opzioni più famose c’è anche la porta basculante, ovvero una di quelle con pannello che si solleva verso l’alto e si posiziona parallelamente al soffitto del garage. È tipo di apertura che consente di risparmiare spazio e può essere motorizzato per una maggiore comodità.

Infine, una delle scelte più moderne sono le porte sezionali, costruite con pannelli orizzontali che scorrono verticalmente lungo guide laterali. Ottime per chi ha spazio limitato e cerca un buon isolamento termico.



Quali caratteristiche deve avere una buona porta per garage

Scegliere la tipologia di porta adatta al proprio caso non è sufficiente, ma è fondamentale guardare anche alla sua qualità e le caratteristiche. Prima di tutto, una buona porta per garage deve garantire sicurezza.I meccanismi di chiusura devono essere resistenti agli attacchi esterni e capaci di prevenire ingressi non autorizzati. L'isolamento termico è un'altra caratteristica importante, soprattutto se il garage è collegato direttamente all'abitazione, e per questo è bene che la porta sia ben coibentata.Sempre in relazione al clima, è necessaria un’ottima resistenza alle intemperie, come pioggia, neve e vento, e deve garantire un perfetto isolamento interno, per evitare ad esempio che tutto possa allagarsi alla minima pioggia.Infine, non sono da dimenticare la facilità di utilizzo, sia nel caso di una porta manuale che di una automatica, e la durabilità del materiale scelto, che deve essere resistente, come acciaio o alluminio.