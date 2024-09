Cosa sono i gadget aziendali e quali sono i segreti per un’idea di successo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I gadget aziendali hanno questa capacità e si rivelano una valida soluzione per qualsiasi attività: multinazionali, PMI, liberi professionisti. Si trovano disponibili secondo molteplici tipologie, alcune di ultima generazione, altre più di stampo tradizionale. È questo il caso, ad esempio, delle penne personalizzate , versatili e molto utili sia per le situazioni informali che sul lavoro, un vero e proprio evergreen capace di non passare mai di moda.Oggi per ottenere i gadget aziendali non serve contattare una realtà qualificata in presenza e fissare un appuntamento, per poi concordare preventivo, consegna, ecc.

ecc. Il servizio è infatti disponibile anche online, all’interno di portali specializzati che permettono di gestire le varie fasi al meglio, ottimizzando i costi e le tempistiche.

Ma cosa sono i gadget aziendali? E quali sono i segreti per realizzarne uno di successo? Scopriamolo insieme!



I gadget aziendali non sono altro che quei doni che ognuno di noi riceve in occasione di un acquisto, una cena aziendale, un meeting, ecc. ecc. Riportano in evidenza il marchio dell’azienda, risultando degli oggetti di stampo promozionale che tendono a fare davvero comodo, emozionando e catturando l’attenzione.Parliamo di una categoria di soluzioni di svariate tipologie: oltre alle penne cui abbiamo accennato poc’anzi, si annoverano capi di abbigliamento, articoli elettronici di qualità, dispositivi eco-friendly e molto altro ancora.La personalizzazione passa prima di tutto dall'inserimento del logo aziendale, non escludendo l’aggiunta di uno slogan e di una combinazione cromatica che richiama il brand.

Oltre che per i clienti, l’impresa può decidere di fornire tali omaggi alle proprie risorse umane e a tutte quelle figure che hanno una certa rilevanza per il business.

L’utilizzo dei gadget va considerato fondamentale all'interno di una strategia che ha come obiettivo quello di implementare prima di tutto la visibilità del marchio, creando un legame con duraturo e improntato alla fidelizzazione.



Per realizzare dei gadget di successo bisogna considerare tre elementi in particolare:Attrattiva dell’oggetto. L’oggetto che si è scelto deve essere originale, funzionale e allo stesso tempo bello, risultando di per sé accattivante e originale. Qualcosa in grado di strappare un sorriso, suscitando stupore ed entusiasmo.Qualità. Gli articoli che presentano una buona qualità sono quelli che la persona conserva per più tempo, dando modo al marchio di essere visibile più a lungo. L’impatto del gadget acquisisce quindi una durata superiore.Design semplice ed essenziale. La comunicazione moderna propende per uno stile semplice ed elegante, in cui il marchio viene sì esplicitato ma mai senza risultare sopra le righe.

Seguendo questi consigli potrete ottimizzare il valore aggiunto di qualsiasi gadget. Che si tratti di una penna, di una shopper o di una custodia per il cellulare, per fare degli esempi, farete certamente contento chi lo riceve, portando un vantaggio competitivo per l’azienda.